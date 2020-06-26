"Укрзализныця" готова перевезти 60% экспорта зерновых

"Укрзализныця" готовится к перевозке зерна нового урожая в 2020/2021 маркетинговом году. Из прогнозируемых аналитиками почти 70 млн тонн урожая зерновых железнодорожным транспортом компания готова перевезти 60% экспорта, который ожидается на уровне 33 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Основными направлениями перевозок зерновых железнодорожным транспортом в следующем маркетинговом году, как и в предыдущем сезоне, останутся перевозки через порты. С целью увеличения объемов перевозок зерновых грузов и повышения эффективности использования железнодорожного подвижного состава на сегодня открыты для погрузки зерна маршрутами 209 станций.

"В этом году ажиотажа вокруг зерновозов на рынке не должно быть, поскольку на рынке их профицит. С учетом перерабатывающей способности портов достаточно 13 тыс. зерновозов, а их сейчас в Украине почти 30 тыс. У частных владельцев зерновозов больше, чем в компании, "Укрзализныця" не является монополистом в этом сегменте", – отметил на встрече с участниками зернового рынка и бизнес-ассоциациями директор департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Андрей Мирошников.

Он подчеркнул, что инфраструктурные возможности позволяют выгружать 1800 зерновозов в сутки, а нагружать 2400-3000. Такой дисбаланс приводит к накоплению грузов на подходах к портам. Поэтому необходимо нагружать ровно столько вагонов, сколько можно выгрузить, чтобы зерновозы не скапливались в портах и ​​на подъездных путях.

"Лишний парк мешает перемещению подвижного состава и нарушает технологию перевозок. Нужно не увеличивать парк, а совершенствовать провозную и пропускную способность портов, клиентам повысить качество планирования", – отметил Мирошников.

Директор департамента напомнил, что "Укрзализныця" предлагает клиентам новый инструмент – заключать долгосрочные договоры на срок от 9 до 12 месяцев. Перевозки по долгосрочным контрактам начнутся с июля. Минимальный объем заказа – это 200 зерновозов, а общий пул, который задействован в этом пилотном проект, – 3300 отправлений в месяц. Сейчас на июль уже забронированы 80% зерновозов из парка, выделенные на данный проект.

В 2019/2020 маркетинговом году "Укрзализныця" ожидает перевезти 36,5 млн тонн зерна и продуктов помола, что почти на уровне объемов предыдущего сезона.