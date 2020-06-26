Гослесагентство хочет сконцентрировать выдачу разрешений на все рубки леса

Государственное агентство лесных ресурсов разработало законопроект, запрещающий лесхозам выдачу лесорубочных билетов для санитарных и других рубок.

Об этом сообщил председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам чиновника, законопроектом предлагается запретить лесхозам выдавать сами себе разрешения на заготовку древесины (лесорубные билеты).

Заблоцкий пояснил, что сейчас территориальные органы Гослесагентства выдают лесорубные билеты только на рубки главного пользования, то есть на плановую заготовку леса. А, например, на санитарные рубки лесопользователи, независимо от подчинения, сами себе выдают разрешения.

"Моя позиция – постоянные лесопользователи и владельцы лесов не должны сами выдавать разрешения, и сами рубить. Предлагаем установить единый подход к выдаче лесорубочного билета для всех видов рубок и для всех лесопользователей или владельцев лесов исключительно разрешительным органом", – подчеркнул Заблоцкий.