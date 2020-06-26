Зеленский поручил подготовить план реконструкции аэропортов

Президент Владимир Зеленский в ходе осмотра реконструкции международного аэропорта "Херсон" попросил министра инфраструктуры Владислава Криклия подготовить приоритетный план реконструкции аэропортов Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, передает БизнесЦензор.

"Чтобы нам говорить с премьером о сокращении сроков и увеличении средств, надо четкий план по всем аэропортам. Посмотреть технические документы и увидеть, какие аэропорты мы можем очень быстро запустить. Нам нужна очередь приоритетов", – заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что аэропорт "Херсон" – очень важный приоритет из-за крымчан, которые им пользуются.

По словам Криклия, общая стоимость полного восстановления взлетно-посадочной полосы аэропорта "Херсон" – 1,2-1,5 млрд грн, но на этот год было заложено 910 млн грн. Однако с поддержкой президента сумма финансирования может быть увеличена уже в этом году.

Во время визита в аэропорт президенту также доложили, что в 2019 году начался инвестиционный проект для обеспечения посадки воздушных судов в вечернее и ночное время, а также в сложных метеорологических условиях. На это предусмотрено более 46 млн грн из Государственного фонда регионального развития и свыше 5 млн грн – из областного бюджета. Реализация проекта уже профинансирована на более чем 11 млн грн. Открытие обновленной светосигнальной системы аэропорта планируется к сентябрю этого года.

Кроме того, в настоящее время идет реализация областной программы развития аэропорта "Херсон" на 2018-2020 годы. Проведен текущий ремонт взлетно-посадочной полосы, обеспечена подготовка и обучение работников для открытия авиарейса Херсон-Краков, для улучшения качества обслуживания пассажиров приобрели дополнительный инвентарь. Также Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины приняло решение обновить в 2020 году системы посадки на аэродроме. Все это позволит аэропорту получить первую категорию посадки воздушных судов по международным стандартам ИКАО.