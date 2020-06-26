Фонд соцстрахования погасил долги по выплате больничных

Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставления материального обеспечения по заявлениям-расчетам, представленным работодателями по 25 июня. Всего на выплату пособий по временной потере трудоспособности, пособий по беременности и родам и на погребение сегодня Фонд направил 1,122 млрд грн, профинансированы заявления-расчеты с 23 мая по 25 июня включительно.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Финансовая помощь для погашения задолженности была предоставлена ​​ФССУ из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением Кабинета министров Украины. Указанные средства выделены Фонду на возвратной основе.

Суммы профинансированной Фондом помощи поступят на счета страхователей (работодателей) в течение нескольких дней, в зависимости от продолжительности бухгалтерских операций.

Все выплаты по больничным листам осуществляются ФССУ в полном объеме. В то же время, в связи с уменьшением поступлений ЕСВ - в частности, из-за ниже прогнозируемого размера фонда оплаты труда по стране, уменьшения объемов производства во время пандемии - была задержка в финансировании материального обеспечения, продолжительность которой составляла около 10 рабочих дней.