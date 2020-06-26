Конституционный Суд снял ограничения для подачи исков против Нацбанка

Конституционный суд признал неконституционным положение статьи 79 закона "О банках и банковской деятельности", которое устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право обжаловать решение Национального банка в суде.

Такое решение КСУ принял по конституционной жалобе Эдуарда Карякина и ООО "Торговый дом "Эко-уголь Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Авторы ходатайства требовали признать несоответствующим Конституции положения ч.1 ст.79 закона, согласно которому "банк или другие лица, которые охватываются надзорной деятельностью Национального банка, вправе обжаловать в суде в установленном законодательством порядке решения, действия или бездействие НБУ или его должностных лиц".

В частности, КСУ признал неконституционным отдельное положение ч.1 ст.79 закона, а именно слова: "охватываются надзорной деятельностью Национального банка Украины".

Авторы ходатайства мотивировали конституционное представление лишением акционеров, владеющих долей менее 10% акций банка, возможности обжаловать решение НБУ.

Так, ООО "Торговый дом "Эко-уголь Украины" было акционером банка "ТК Кредит" (9,9982% акций). "ТК Кредит" стал первым банком, выведенным с рынка из-за непрозрачной структуры собственности 9 февраля 2016 года.

После этого "Торговый дом "Эко-уголь Украины" оспорил это решение НБУ в суде, но проиграл процесс во всех трех инстанциях, поскольку суды применили нормы статьи 79.

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В свою очередь Конституционный Суд пришел к выводу, что положение части первой статьи 79 закона устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которые вправе обжаловать решения, действия или бездействие Национального банка, его должностных и служебных лиц. Таким образом исключен доступ к суду лиц, не включенных в этот перечень, в частности акционеров банка, которые не являются владельцами существенного участия в банке, что дискриминирует их по имущественному признаку , нарушая принцип верховенства права и нивелируя право этой категории лиц на доступ к суду.

Учитывая указанное Конституционный суд пришел к выводу, что фраза "охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины" противоречит статье 8, частям 1, 2 статьи 24, частям 1, 1 статьи 55 Конституции.

"Отдельное положение части первой статьи 79 закона признано неконституционным и утрачивает силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и что не может быть обжаловано", – сказано в решении КСУ.