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Поврежденную взрывом многоэтажку на Позняках полностью снесут, – Кличко

Поврежденную взрывом многоэтажку на Позняках полностью снесут, – Кличко

Поврежденный взрывом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве будет полностью демонтирован.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Дом, как и говорили ранее специалисты, будет полностью демонтирован. Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", – сообщил городской голова.

"Также специальная комиссия осуществила обследование соседних секций у многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию зданий были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций", – добавил Кличко.

Мэр отметил, что по заключению института, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, специалисты не обнаружили. Поэтому, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.

Кличко добавил, что город работает над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей дома на Позняках. Чтобы люди как можно быстрее получили денежные компенсации, которые уже выделил город.

Напомним, из-за взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой были разрушены перекрытия между 4 и 7 этажами, 5 человек погибли.

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Если пускают жителей обратно в их квартиры и их жизни ничего не угрожает, то зачем тогда сносить весь дом из шести секций, когда взрывом повреждена одна, может быть две?
Странная логика у Кличко. Или дом все таки весь аварийный?!
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27.06.2020 21:09 Відповісти

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