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Нацбанк объявил первый аукцион на своп процентной ставки (обновлено)

Нацбанк объявил первый аукцион на своп процентной ставки (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) назначил на 2 июля первый аукцион на своп процентной ставки среди банков.

Заявку на участие в аукционе можно будет подать до 12:00 2 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00. Минимальная сумма заявки банка – 10 млн грн. Общий объем аукциона –2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

"Это новый инструмент, который Национальный банк вводит впервые… Своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и "застраховать" их от изменений стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне", – пояснили в НБУ.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет банка "Пивденный" принял решение о заключении генерального договора о проведении операций своп процентной ставки с Национальным банком на максимальную сумму 12 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к стоимости активов банка по данным последней годовой финансовой отчетности (26,68 млрд грн) составляет 44,9735%.

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Как сообщалось, в прошлом месяце Национальный банк утвердил Положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.

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