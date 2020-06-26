Минфин предложил замену введению налога на выведенный капитал

Министерство финансов представило Концепцию внедрения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий.

Соответствующую концепцию руководство Минфина представило на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министества.

Как пояснила заместитель министра Светлана Воробей, сегодня в парламенте находятся законопроекты о введении налога на выведенный капитал, однако они несут риски значительных потерь бюджета в первые годы внедрения.

По предварительным оценкам Минфина, внедрения этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета минимум в краткосрочной перспективе из расчета в сумме около 53 млрд грн.

"Принимать модель налога на выведен капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль предприятий для плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых имеются незначительные поступления этого налога", – отметила Воробей.

По оценке экспертов министерства, сумма потерь налога на прибыль предприятий от введения такой модели налогообложения может составить около 1 млрд грн в первый год введения, но с другой стороны это даст дополнительные стимулы для развития бизнеса и не так сильно повлияет на бюджет.

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения налогом на прибыль предприятий" уже опубликован на сайте Минфина.

В частности, документом предлагается сроком на 15 лет вместо налога на прибыль ввести налогообложения прибыли предприятия при ее выводе из обращения предприятия. Такую норму планируется внедрить в регионах Украины, поступления по налогу на прибыль предприятий в которых не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по Украине.

При этом воспользоваться таким налоговым режимом смогут как уже зарегистрированные в регионе юрлица, так и созданные после вступления в силу закона.

Напомним, ожидается, что Национальный совет реформ на первом заседании в ближайшее время рассмотрит введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.