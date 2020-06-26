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капітал (244) Мінфін (2875) податки (2321) Податковий кодекс (227)

Минфин предложил замену введению налога на выведенный капитал

Минфин предложил замену введению налога на выведенный капитал

Министерство финансов представило Концепцию внедрения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий.

Соответствующую концепцию руководство Минфина представило на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министества.

Как пояснила заместитель министра Светлана Воробей, сегодня в парламенте находятся законопроекты о введении налога на выведенный капитал, однако они несут риски значительных потерь бюджета в первые годы внедрения.

По предварительным оценкам Минфина, внедрения этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета минимум в краткосрочной перспективе из расчета в сумме около 53 млрд грн.

"Принимать модель налога на выведен капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль предприятий для плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых имеются незначительные поступления этого налога", – отметила Воробей.

По оценке экспертов министерства, сумма потерь налога на прибыль предприятий от введения такой модели налогообложения может составить около 1 млрд грн в первый год введения, но с другой стороны это даст дополнительные стимулы для развития бизнеса и не так сильно повлияет на бюджет.

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения налогом на прибыль предприятий" уже опубликован на сайте Минфина.

В частности, документом предлагается сроком на 15 лет вместо налога на прибыль ввести налогообложения прибыли предприятия при ее выводе из обращения предприятия. Такую норму планируется внедрить в регионах Украины, поступления по налогу на прибыль предприятий в которых не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по Украине.

При этом воспользоваться таким налоговым режимом смогут как уже зарегистрированные в регионе юрлица, так и созданные после вступления в силу закона.

Напомним, ожидается, что Национальный совет реформ на первом заседании в ближайшее время рассмотрит введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.

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Топ коментарі
+9
Опять вместо глубокой налоговой радикальной реформы, которая будет основой быстрого роста экономики Украины, правительством предлагается пародия на реформу,которая в принципе ничего не решит. Понятно олигархи не хотят такой реформы, зато обществу,государству, экономике она нужна позарез.именно сейчас. Налог на выведенный капитал нужно обязательно внедрять, но не только его, а в комплексе с изменениями других налогов (вводить налог с оборота, уменьшать НДС и т.д.). Тогда никаких потерь бюджет не почувствует.
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26.06.2020 18:14
+7
Это где он его просунул? Чет не видел за 5 лет, когда у него большинство было никакого налога на выведенный капитал... Те по вашему, как его ушли, так он сразу начал просовывать?
И олигархи, которым с налогом на выведенный капитал надо будет меньше платить налогов, по вашему, являются самыми большими врагами налога??? Реально логика железная...
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27.06.2020 01:14
+4
От шулери! Ну який мародер погодиться декларувати виводимий капітал з країни як прибуток підприємства?
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26.06.2020 20:52
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Опять вместо глубокой налоговой радикальной реформы, которая будет основой быстрого роста экономики Украины, правительством предлагается пародия на реформу,которая в принципе ничего не решит. Понятно олигархи не хотят такой реформы, зато обществу,государству, экономике она нужна позарез.именно сейчас. Налог на выведенный капитал нужно обязательно внедрять, но не только его, а в комплексе с изменениями других налогов (вводить налог с оборота, уменьшать НДС и т.д.). Тогда никаких потерь бюджет не почувствует.
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26.06.2020 18:14 Відповісти
Правильно говорите. Поддерживаю!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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27.06.2020 12:04 Відповісти
С чего вы вообще взяли, что браткам из 90х нужно что-то делать ДЛЯ общества и экономики? Вы очевидно не понимаете психику украинских миллиардеров
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27.06.2020 19:36 Відповісти
В нормальних демократичних країнах є два прямих податки: на розвиток (корпоративний податок на прибуток) і податок на споживання (податок на брутто-доходи громадян).
За допомогою регулювання корпоративного податку на прибуток регулюється розвиток економіки. За допомогою пропорційного доходам податку на брутто-доходи (на члена родини) вирівнюються доходи громадян держави і підтримується соціальна стабільність в ній.

ПнВК немає ніде в нормальних демократичних країнах. Його прийняття любіюютьсь лише в посттоталітарних мафіозно-феодальних країнах, щоб за допомого його заховати колосальну соціальну нерівність і залишившиєся з тоталітарного минулого нерівноправні відносини громадян. НІЯКОГО економічного змісту ПнВК не несе і ніякої користі введення цього еклектичного псевдоподатку не принесе.

Вихід не в вигадування чергового велосипеду, який увезе нас ще далі від демократії і ринку, а в боротьбі за перетворення нерівноправної феодальної країни в демократичну рівноправну. І першим кроком в галузі оподаткування тут є не дебільний ПнВК, а введення стандартного демократичного кодексу з прогресивною шкалою оподаткування брутто-доходів громадян. Ставка оподаткування яких починається з 0% при доходах до прожиткового мінімуму на члена родини.
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29.06.2020 19:03 Відповісти
Надо идти от конкретной обстановки в экономике Украины, а не из отвлеченных теорий и примеров "так, как на Западе". У каждой страны свои налоги. По факту налог на прибыль и НДС в нынешнем виде в Украине очень препятствуют развитию экономики, прежде всего сложных, технологичных отраслей. Об этом уже знают все давно и есть масса предложений, но все они в ВР блокируются олигархическим антиукраинским большинством. С этим надо что-то делать иначе Украина еще больше отстанет от соседних государств, что будет уже угрожать самому ее существованию.
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29.06.2020 19:51 Відповісти
Бред сивої кобили.

Во всіх демократичних країнах податкові системи принципово однакові. Мало того, податкові кодекси тільки такого типу і є матеріальним фундаментом і Малою Конституцією демократичної країни. Тобто країни, яка базується на демократичних принципах (рівноправ'я, верховенство права, ринкова економіка) і демократичному обранні органів влади.

З принципу рівноправ'я (громадян між собою, громадян і організацій) логічно витікає верховенство права, тобто системи законів, які не протирічать один одному і Конституції і ринкова економіка де ринок - арбітр для рівноправних суб'єктів хазяйнування.

З рівноправ'я громадян логічно витікає і принцип сплати податків на брутто-доходи кожним громадянином самостійно і по пропорційній (на члена родини) шкалі, а також регулювання долі доходів на розвиток за допомогою податку на ПРИБУТОК.

Не буде таких принципів побудови держави, які вигідні більшості громадян держави - не буде і держави з її економікою. Буде таке аморфне мафіозно-феодальне утворення, як зараз Україна, де громадяни нерівноправні, доходи звичайних громадян через неправові антиконституційні закони перерозподіляються на користь правлячому класу, для яких діють зовсім інші закони, ніж для звичайних громадян. Як приклад - закони про Судоустрій, про КС, про органи влади. Де для можновладців З БЮДЖЕТУ встановлюються зарплати і пенсії в десятки і сотні разів більше, ніж середні зарплати і пенсії по країні.

Принципи функціонування економіки - лише наслідок з принципів функціонування держави і при феодальному нерівноправному АНТИКОНТИТУЦІЙНОМУ законодавстві ніякі висмоктані з пальця податкові закони не будуть діяти так, як ви тут пропагандуєте. Все буде з точністю навпаки і тільки гірше. Бо вони будуть збільшувати той хаос, якого і так через край.
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29.06.2020 23:04 Відповісти
Вы пишите то,как вам кажется, а не так, как есть на самом деле. Говорить об "оплате доходов каждым гражданином самостоятельно", когда главные плательщики налогов часто скрыты за массой фейковых, это несерьезно. Экономика страны больна и ее может спасти только максимально простая, понятная всем система налогообложения, которая с одной стороны не позволяет использовать ее для давления на бизнес, с другой стороны не дает "бизнесменам" скрыть свои доходы от налогообложения.
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30.06.2020 00:26 Відповісти
Та не "економіка" хвора, а держава, громадяни якої НЕРІВНОПРАВНІ. Ніяка економіка не буде нормально функціонувати, якщо більшу частину доходів, які заробили суб'єкти економічної діяльності через псевдоподатки (а насправді данину) будуть перерозподідятись тим, хто не є суб'єктом економіки, а лише паразитує на ній і займає якусь державну посаду.

Відкрийте хоча б Розділ ХІІ закону про Судоустрій. Ну хіба прокормиш ціх суддів, які отримують з бюджету 63...350тис.грн на місяць зарплати (30...75 прожиткових мінімумів + доплати) часто разом з пенсією 31...350тис.грн на місяць в той час як середня зарплата по країні трохи більше, ніж 10тис.грн, а пенсії "звичайних"громадян знаходяться в діапазоні 1,8...16тис.грн.

"Максимально проста", справедлива і зрозуміла всім система система оподаткування - це як раз система оподаткування в демократичних країнах, а не наша шахрайська система оподаткування, при якій завжди в виграші представники влади з їх пільгами і привілеями, а податки взагалі не відіграють свою функцію регуляції економічних відносин, а виконують лише фіскальну функцію наповнення бюджету. Тобто податки (наприклад, той самий ПДВ) у нас і в демократичних країнах працюють зовсім по іншому.
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30.06.2020 02:11 Відповісти
От шулери! Ну який мародер погодиться декларувати виводимий капітал з країни як прибуток підприємства?
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26.06.2020 20:52 Відповісти
Не буде ніяких прибутків. Просто продадуть своїй офшорній прокладці по собівартості і весь прибуток після перепродажу буде у прокладки. НДС теж їм поверунть. Схема не нова і крутиться десятки років.

Податки тільки з зарплат робітників.
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27.06.2020 08:55 Відповісти
у тому і річ. Вони просто хочуть прибрати податкообкладення на виводимий капітал.
Забагато рос капіталу застрягло у нас при Порошенку
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28.06.2020 20:21 Відповісти
Порох просунув гарний закон по якому навіть капітал агресора працював на нашу економіку, а ці зелені запроданці (ну чим води краще за мертвечуків чи даунецьких?) пляшуть під дудку мордовських агентів-олігархів.
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26.06.2020 20:54 Відповісти
Это где он его просунул? Чет не видел за 5 лет, когда у него большинство было никакого налога на выведенный капитал... Те по вашему, как его ушли, так он сразу начал просовывать?
И олигархи, которым с налогом на выведенный капитал надо будет меньше платить налогов, по вашему, являются самыми большими врагами налога??? Реально логика железная...
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27.06.2020 01:14 Відповісти
Порошенку потрібно було домовлятися з коаліцією. Кожну партію содержує якийсь олігарх і всім треба догодити. Зеленському не потрібно ні з ким домовлятись - у нього абсолютна влада. Ну може лише один господар - zhidованський кагал, що поставив Зеленського до влади, проти. Ну то інша справ не може ж він інтереси дурних хохлів поставити вище інтересів своїх господарів.
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28.06.2020 11:21 Відповісти
Мы, наверно, в разных странах живем В нашей стране, традиционно, тот кто контролирует СБУ, тот и главный. Поэтому не нужно про договариваться с олигархами. Видели мы все как он договорился с Коломойским... А вот с Ахметовым и Медвечуком совместные бизнесы хорошо пошли...
Так что когда ему было надо, Порошенко отлично договаривался....
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29.06.2020 01:07 Відповісти
Я вижу, "Alex" как он что-то другое кому-то просунул.
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27.06.2020 19:37 Відповісти
Бред какой-то. Это сидят чинуши, расфуфыренные, наглые, с высокими зарплатами и думу думают. Что же такое сделать, чтобы выглядело как реформа, но реформой не являлось, а главной цели не достигало. То есть все в пользу братьев-олигархов, у которых они на зарплате. Я уверен, что даже если такой закон примут, в правильной для народа редакции, то будут массовые секретные распоряжения об освобождении или льготах для "особо одаренных" на взятки олигархов.
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27.06.2020 03:26 Відповісти
5% ??? первые намётки помнится были ещё перед вторым туром и назывались они типа
легализация выведенного капитала..... то есть чтобы не попасть под западную фемиду
и поотмывать всё спизженное за четверть века нам хотели бросить косточку в 5%........
а оно вот как бывает и это ждёт практически весь наш политбомонд
https://biz.censor.net/news/3204747/sud_v_shveyitsarii_prigovoril_martynenko_k_28_mesyatsam_za_otmyvanie_deneg
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28.06.2020 05:09 Відповісти
а ещё пооткрывать казино и обложить ****** налогом - пущай тоже работают на победу...
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28.06.2020 05:13 Відповісти
В офшоры за годы "независимости" из Украины было выведено БОЛЕЕ 200млрд$( цифра по оценкам средств "украинцев" в виде "нала" в депозитных ячейках и собственности) Но эта цифра гораздо больше. Только за пять лет ПеПо вывезли ОФИЦИАЛЬНО более 40млр$. И как тут налог на вывезенный капитал вводить? Они же "питают" офшоры,принадлежащие Великобритании,США и т.д. ПОЭТОМУ там дешёвые деньги и их много. Если капитал ТУДА не пойдет,а останется в Украине ей же ЗАНИМАТЬ ПОД КАБАЛУ не нужно будет. Зачем ей просить деньги 6млр$ в год ,если с Украины вывозится ДЕСЯТЬ мрд$? НИЗЗЯ. Колония Украина должна не так работать. Ее управляющие КОНЕЧНО против. Их нанимали работать НЕ в интересах колонии.
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28.06.2020 06:04 Відповісти
Давай,давай...
Минфин предложил замену введению налога на выведенный капитал - Цензор.НЕТ 4593
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28.06.2020 07:44 Відповісти
Вы читать с анализом умеете? Сколько ВСЕГО "инвестиций" в Украину? И КАКИЕ инвестиции?У вас размягченный мозг где и чебурек и вареник одно и тоже. С Украины ВЫВЕЛИ деньги СПЕКУЛЯНТЫ,которые получают деньги на ПОВЫШЕННЫХ ставках государственных бумаг. Не понимаете? Это как депозит а банке( помните МММ и дятлов носивших туда деньги),а эти дятлы иностранные( но защищённые своими государствами). Эти спекулянты приносят в экономики "быстрые деньги" на словах экономистов "горячее говно". Пользуются таким инструментом страны ТРЕТЬЕГО мира,а зарабатывают граждане РАЗВИТЫХ стран. Для экономики ТОЛЬКО вред ибо при приходе денег( условно скупке гривни ) курс гривни может РЕЗКО укрепится( недавняя ситуация) что больно бьёт по ЭКСПОРТЕРАМ,а при "сбросе" бумаг в гривне( нынешняя ситуация),конвертации в доллар и ВЫВОДУ их из Украины( Ваш "аргумент") курс РЕЗКО падает,что плохо для долговых обязательств государства. ТАКИХ "инвесторов" чем меньше тем лучше. Ну а для адекватных людей понятно- ЕДИНСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ инвестиции в Украину- офшорные деньги,ранее украденные из Украины. ВСЕ. И для них создаются преференции( под рефинансирование в основном
денег олигархов). Нормальные зарубежные инвесторы НИКОГДА МАССОВО( исключения есть,конечно) не придут в страну где коррупция норма жизни,а право это телефон из соответствующего кабинета.
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28.06.2020 10:10 Відповісти
На жаль,читати я вмію,чого і вам бажаю.Це міністри Зєлєнского інвестиціями вважають запозичення в ОВДП,а в НБУ сидять адеквати,набрані ще за Пороха.
"...в 1 кварталі 2020 року зафіксовано чистий відплив за прямими іноземними інвестиціями у розмірі 1,6 млрд дол. США.."https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy ,тобто реальна економіка,конкретні підприємства.

Вікіпедія:

Прямі інвестиції передбачають безпосередню участь інвестора у виборі об'єкта інвестування та у процесі вкладення капіталу.
Пряме інвестування здійснюють інвестори які є підготовленими та мають достатньо інформації про об'єкт інвестування , а також про механізм інвестування. Прямі інвестиції найчастіше здійснюються у формі кредиту та без інвестиційних посередників з метою оволодіння контрольним пакетом акцій підприємства.
Непрямі інвестиції представляють собою інвестування яке здійснюється за допомогою інвестиційних або фінансових посередників.
У випадку непрямих інвестицій інвестори купують цінні папери, що випускаються інвестиційними посередниками. Посередники розміщують інвестиційні кошти у найбільш ефективні об'єкти інвестування, тобто беруть участь в управлінні інвестиційними коштами, потім доходи розподіляються між клієнтами посередника.
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28.06.2020 12:54 Відповісти
Какие налоги? С чего вам еще налоги платить и за что?
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28.06.2020 19:38 Відповісти
тю, делов та, поднять ндфл на 10%, и все
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29.06.2020 13:52 Відповісти
Надо идти от конкретной обстановки в экономике Украины, а не из отвлеченных теорий и примеров "так, как на Западе". У каждой страны свои налоги. По факту налог на прибыль и НДС в нынешнем виде в Украине очень препятствует развитию экономики, прежде всего сложных, технологичных отраслей. Об этом уже знают все давно и есть масса предложений, но все они в ВР блокируются олигархическим антиукраинским большинством. С этим надо что-то делать иначе Украина еще больше отстанет от соседних государств, что будет уже угрожать самому ее существованию.
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29.06.2020 19:53 Відповісти

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