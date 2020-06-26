Минфин предложил замену введению налога на выведенный капитал
Министерство финансов представило Концепцию внедрения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий.
Соответствующую концепцию руководство Минфина представило на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министества.
Как пояснила заместитель министра Светлана Воробей, сегодня в парламенте находятся законопроекты о введении налога на выведенный капитал, однако они несут риски значительных потерь бюджета в первые годы внедрения.
По предварительным оценкам Минфина, внедрения этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета минимум в краткосрочной перспективе из расчета в сумме около 53 млрд грн.
"Принимать модель налога на выведен капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль предприятий для плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых имеются незначительные поступления этого налога", – отметила Воробей.
По оценке экспертов министерства, сумма потерь налога на прибыль предприятий от введения такой модели налогообложения может составить около 1 млрд грн в первый год введения, но с другой стороны это даст дополнительные стимулы для развития бизнеса и не так сильно повлияет на бюджет.
Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения налогом на прибыль предприятий" уже опубликован на сайте Минфина.
В частности, документом предлагается сроком на 15 лет вместо налога на прибыль ввести налогообложения прибыли предприятия при ее выводе из обращения предприятия. Такую норму планируется внедрить в регионах Украины, поступления по налогу на прибыль предприятий в которых не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по Украине.
При этом воспользоваться таким налоговым режимом смогут как уже зарегистрированные в регионе юрлица, так и созданные после вступления в силу закона.
Напомним, ожидается, что Национальный совет реформ на первом заседании в ближайшее время рассмотрит введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.
Будь ласка, зачекайте...
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
За допомогою регулювання корпоративного податку на прибуток регулюється розвиток економіки. За допомогою пропорційного доходам податку на брутто-доходи (на члена родини) вирівнюються доходи громадян держави і підтримується соціальна стабільність в ній.
ПнВК немає ніде в нормальних демократичних країнах. Його прийняття любіюютьсь лише в посттоталітарних мафіозно-феодальних країнах, щоб за допомого його заховати колосальну соціальну нерівність і залишившиєся з тоталітарного минулого нерівноправні відносини громадян. НІЯКОГО економічного змісту ПнВК не несе і ніякої користі введення цього еклектичного псевдоподатку не принесе.
Вихід не в вигадування чергового велосипеду, який увезе нас ще далі від демократії і ринку, а в боротьбі за перетворення нерівноправної феодальної країни в демократичну рівноправну. І першим кроком в галузі оподаткування тут є не дебільний ПнВК, а введення стандартного демократичного кодексу з прогресивною шкалою оподаткування брутто-доходів громадян. Ставка оподаткування яких починається з 0% при доходах до прожиткового мінімуму на члена родини.
Во всіх демократичних країнах податкові системи принципово однакові. Мало того, податкові кодекси тільки такого типу і є матеріальним фундаментом і Малою Конституцією демократичної країни. Тобто країни, яка базується на демократичних принципах (рівноправ'я, верховенство права, ринкова економіка) і демократичному обранні органів влади.
З принципу рівноправ'я (громадян між собою, громадян і організацій) логічно витікає верховенство права, тобто системи законів, які не протирічать один одному і Конституції і ринкова економіка де ринок - арбітр для рівноправних суб'єктів хазяйнування.
З рівноправ'я громадян логічно витікає і принцип сплати податків на брутто-доходи кожним громадянином самостійно і по пропорційній (на члена родини) шкалі, а також регулювання долі доходів на розвиток за допомогою податку на ПРИБУТОК.
Не буде таких принципів побудови держави, які вигідні більшості громадян держави - не буде і держави з її економікою. Буде таке аморфне мафіозно-феодальне утворення, як зараз Україна, де громадяни нерівноправні, доходи звичайних громадян через неправові антиконституційні закони перерозподіляються на користь правлячому класу, для яких діють зовсім інші закони, ніж для звичайних громадян. Як приклад - закони про Судоустрій, про КС, про органи влади. Де для можновладців З БЮДЖЕТУ встановлюються зарплати і пенсії в десятки і сотні разів більше, ніж середні зарплати і пенсії по країні.
Принципи функціонування економіки - лише наслідок з принципів функціонування держави і при феодальному нерівноправному АНТИКОНТИТУЦІЙНОМУ законодавстві ніякі висмоктані з пальця податкові закони не будуть діяти так, як ви тут пропагандуєте. Все буде з точністю навпаки і тільки гірше. Бо вони будуть збільшувати той хаос, якого і так через край.
Відкрийте хоча б Розділ ХІІ закону про Судоустрій. Ну хіба прокормиш ціх суддів, які отримують з бюджету 63...350тис.грн на місяць зарплати (30...75 прожиткових мінімумів + доплати) часто разом з пенсією 31...350тис.грн на місяць в той час як середня зарплата по країні трохи більше, ніж 10тис.грн, а пенсії "звичайних"громадян знаходяться в діапазоні 1,8...16тис.грн.
"Максимально проста", справедлива і зрозуміла всім система система оподаткування - це як раз система оподаткування в демократичних країнах, а не наша шахрайська система оподаткування, при якій завжди в виграші представники влади з їх пільгами і привілеями, а податки взагалі не відіграють свою функцію регуляції економічних відносин, а виконують лише фіскальну функцію наповнення бюджету. Тобто податки (наприклад, той самий ПДВ) у нас і в демократичних країнах працюють зовсім по іншому.
Податки тільки з зарплат робітників.
Забагато рос капіталу застрягло у нас при Порошенку
И олигархи, которым с налогом на выведенный капитал надо будет меньше платить налогов, по вашему, являются самыми большими врагами налога??? Реально логика железная...
Так что когда ему было надо, Порошенко отлично договаривался....
легализация выведенного капитала..... то есть чтобы не попасть под западную фемиду
и поотмывать всё спизженное за четверть века нам хотели бросить косточку в 5%........
а оно вот как бывает и это ждёт практически весь наш политбомонд
https://biz.censor.net/news/3204747/sud_v_shveyitsarii_prigovoril_martynenko_k_28_mesyatsam_za_otmyvanie_deneg
денег олигархов). Нормальные зарубежные инвесторы НИКОГДА МАССОВО( исключения есть,конечно) не придут в страну где коррупция норма жизни,а право это телефон из соответствующего кабинета.
"...в 1 кварталі 2020 року зафіксовано чистий відплив за прямими іноземними інвестиціями у розмірі 1,6 млрд дол. США.."https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy ,тобто реальна економіка,конкретні підприємства.
Вікіпедія:
Прямі інвестиції передбачають безпосередню участь інвестора у виборі об'єкта інвестування та у процесі вкладення капіталу.
Пряме інвестування здійснюють інвестори які є підготовленими та мають достатньо інформації про об'єкт інвестування , а також про механізм інвестування. Прямі інвестиції найчастіше здійснюються у формі кредиту та без інвестиційних посередників з метою оволодіння контрольним пакетом акцій підприємства.
Непрямі інвестиції представляють собою інвестування яке здійснюється за допомогою інвестиційних або фінансових посередників.
У випадку непрямих інвестицій інвестори купують цінні папери, що випускаються інвестиційними посередниками. Посередники розміщують інвестиційні кошти у найбільш ефективні об'єкти інвестування, тобто беруть участь в управлінні інвестиційними коштами, потім доходи розподіляються між клієнтами посередника.