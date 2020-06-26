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прикордонники (46) тестування (149) коронавірус (3209)

Украинских пограничников начали тестировать на антитела к коронавирусу

Украинских пограничников начали тестировать на антитела к коронавирусу

Военнослужащих и работников Госпогранслужбы Украины начали тестировать на наличие антител к коранавирусу SARS-CoV-2, при этом в первую очередь проводятся тестирования у пограничников, имевших контакт с лицами, больными COVID-19, а также тех, кто при исполнении служебных обязанностей, вынужден контактировать с большим количеством людей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы, передает БизнесЦензор.

"Биологический материал направляют на иммуноферментный анализ (так называемый ИФА-тест) в санитарно-эпидемиологический отряд Киева. В ближайших планах управления здравоохранения Администрации Госпогранслужбы является оснащение санитарно-эпидемиологических отрядов ведомства современным дорогостоящим лабораторным оборудованием для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (так называемые ПЦР-тесты)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 26 июня зарегистрировано 103 случая заболеваний COVID-19 человек из числа личного состава Госпогранслужбы, которые получили соответствующее лабораторное подтверждение, выздоровели 56, еще 46 человек продолжают лечиться - 15 стационарно и 31 - амбулаторно. Зафиксирован один летальный случай.

Также под контролем медиков сейчас находятся более 200 пограничников, которые контактировали с больными COVID-19.

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