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концесія (182) порт (1375) Херсон (260) Криклій (238)

Украина отдала в концессию первый морской порт

Украина отдала в концессию первый морской порт

Министерство инфраструктуры Украины и госпредприятие "Администрация морских портов Украины" подписали договор о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта с ООО "Проектная компания Рисоил-Херсон" и ООО "Рисоил-Херсон".

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, документ был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.

Согласно договору, концессионеру ООО "Рисоил-Херсон" предоставляется исключительное право создавать, строить и управлять Херсонским морским торговым портом с целью его модернизации и дальнейшего развития. Период действия концессии продлится 30 лет.

В свою очередь концессионер инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

Кроме того, концессионер обязуется ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера, обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн, способствовать увеличению до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

Концессионер также должен перевести всех работников Херсонского морского порта и часть работников Администрации морских портов Украины, не допуская их увольнении по своей инициативе или инициативе уполномоченного ими органа в течение 10 лет.

"Сегодня мы передаем в концессию первый масштабный объект в Украине – Херсонский морской торговый порт", – прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы планировали подписать концессионные договоры портов "Ольвия" и Херсон в один день, но карантин внес свои коррективы. Однако, несмотря на различные обстоятельства, пройдя этот непростой путь, сегодня мы доводим работу до конца. Вместе с тем, концессия порта "Ольвия" будет подписано в ближайшее время. А следующим концессионным проектом, который сейчас активно готовится, станет Черноморский морской торговый порт", – добавил глава министерства.

Читайте также: Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в порту Херсона

Как сообщалось, в начале марта АМКУ предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" на опосредованное приобретение контроля путем получения в концессию единого имущественного комплекса морского порта "Херсон".

ООО "Рисоил-Херсон" – это консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс", входящая в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора Risoil S.A. (Швейцария).

Risoil S.A. представлена ​​в Украине компаниями Risoil Terminal (крупнейший терминал по перевалке украинских пищевых растительных масел и зерновых в Черноморском регионе), "Рисоил-Юг" (терминал по перевалке масла в Южном), "Раздельнянский элеватор" (Одесская область), "Морской технический центр" (специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов).

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Топ коментарі
+22
Отдаются ли в развитых странах СУПЕРПРИБЫЛЬНЫЕ активы в концессию? НЕТ. Мы бандустан где либо бароны "доят""наше имущество",либо "зарубежные партнёры". Никакой разницы для аборигенов.
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26.06.2020 14:36
+11
а должность преза можно отдать в концессию?))))
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26.06.2020 15:14
+10
через 30 лет, на месте порта, даже металлолома не останется)))
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26.06.2020 15:16
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Отдаются ли в развитых странах СУПЕРПРИБЫЛЬНЫЕ активы в концессию? НЕТ. Мы бандустан где либо бароны "доят""наше имущество",либо "зарубежные партнёры". Никакой разницы для аборигенов.
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26.06.2020 14:36 Відповісти
через 30 лет, на месте порта, даже металлолома не останется)))
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26.06.2020 15:16 Відповісти
Ага, ага, щось таке хотів написати!
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29.06.2020 20:04 Відповісти
через 30 лет, на месте порта, даже металлолома не останется)))
Украина факт стала сельхоз провинцией, основные части аграрного бизнеса постепенно переходят под контроль "западных партнеров": принят закон о продаже земли, принят закон о пеподсудности НБУ укр судам (чтоб отрезать не тех покупателей земли от кредитов), в кризис и провал бюджета основа - это ремонт дорог, сейчас - концессия на порт. Те формуется цепочка: кредиты - земля - транспорт - порты.
Полагаю, что эта цепочка будет в б/м порядке: она нужна "западным партнерам". Остальное, в тч и население - не думаю.
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29.06.2020 20:23 Відповісти
цілком з вами згоден, а ще зверніть увагу це ж ООО - фірма роги та копита яка ні за що не понесе відповідальності навіть якщо буде порушувати договір, клята шмаркля що ж воно робить падло...
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30.06.2020 09:51 Відповісти
Можна й віддати.В дечому це несе й позитивні моменти.Але не такій мутній фірмі (захоплення землі,самовільне будівництво,ухилення від оподаткування,торгівля з рф....) з імітацією конкурсу.
http://most.ks.ua/news/url/kontsessija_hersonskogo_porta_kakie_riski_neset_pobeda_risoil Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil
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27.06.2020 11:38 Відповісти
Та тут всё мутное-даже заголовок статьи!!!Нет что бы написать что ".....Зе вместе со "слугами народа" отдал порт в концессию..."...в заголовке написали,что это сделала "какая то Украина"!!!
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29.06.2020 09:56 Відповісти
Большой, какой ты убогий в своих рассуждениях. Лишь-бы что-нибудь ляпнуть!
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29.06.2020 20:41 Відповісти
Очередная многоходовочка россиян!!!Любят они набирать себе в услужение всяких там Шрёдеров и прочих "европейцев"!
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29.06.2020 09:48 Відповісти
а должность преза можно отдать в концессию?))))
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26.06.2020 15:14 Відповісти
номер будет если выяснится что за этими компаниями торчат уши ордынцев...
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26.06.2020 16:10 Відповісти
Грузинские, причем ОООшки созданы 3 и 6 месяцев назад - возможно, Мишико реформирует.
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26.06.2020 23:49 Відповісти
брюсельско-госдепо-соросовские гниды еще хуже московских
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27.06.2020 12:00 Відповісти
все условия в гривнах. я понимаю что это национальная валюта, но в условиях мирового кризиса что еще надвигается...подписывать суммы в гривне...я НАДЕЮСЬ В ДОГОВОРЕ ПРОПИСАН ЕКВИВАЛЕНТ К ДОЛЛАРУ хотя бы? а то 300 млн инвестиций с соплей в президентах и курсом под 100 грн/долл может быть через пару лет совсем не той суммой...а тем более через 30 лет...
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26.06.2020 16:43 Відповісти
Ну ты же не считаешь что там сидят дураки. Ето они *зеленые тарифы* к курсу Евро предусмотрительно привязали. А то что им не жалко будут в деревянных платить. Да и холопам надеяться на ети деньги не стоит. Все они пойдут в карман тех кто провернул ету выгодную сделку.
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26.06.2020 20:29 Відповісти
а то 300 млн инвестиций с соплей в президентах и курсом под 100 грн/долл

При концессии на 30 лет и так тюфу.
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29.06.2020 20:26 Відповісти
А где еще дают такие порты , я возьму 2
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26.06.2020 16:56 Відповісти
Ooo "Распил-Херсон'... Хмельницькобленерго також "віддали в концесію" нах.
І цілком передбачуваним "концессіонєрам". Реформ не спини-те!
Час подумати про звання "Заслужений концессіонєр України".
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26.06.2020 17:39 Відповісти
В свою очередь концессионер инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру
На кого рассчитан етот бред? Можете догадаться куда инвестор вложит и кому в карман ети миллионы за такую удачную сделку и снижение налогов и портовых сборов
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26.06.2020 20:27 Відповісти
В какой еще европейской стране можно взять в концессию порт пообещав вложить в него 10 млн. Евро и 600 тыс. Евро в инфраструктуру? т.е. вы берете на 30 лет стоимостью пару сотен миллионов Евро и эксплуатируете его за 400 000 евро в год!!!)))) Главное при этом, пообещать, что вы вложите еще 10 000 000 евро. Звучит красиво, но ..... 10 млн. на 30 лет это 333333 Евро в год или 27 777 Евро в месяц!!!! Вот это инвестиция!!! Браво!!! Аплодисменты !!! )))))
Концессионный платеж 12 млн. грн. = 400 000 Евро в год или 33 333 Евро в месяц!!! Снова БРАВО!!! Аплодисменты!!!))))
https://seaport.kherson.ua/ru/opis-portu/plan-portu/

Господа, нас развели на бабки!!! )))))
Это еще не барыжничество? Не?)))))
Говорите Порох барыга?)))) Ну ну! Он нервно курит.))))
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27.06.2020 01:49 Відповісти
країну розпродають на аукціоні
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27.06.2020 23:14 Відповісти
"Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%"

"мы запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия"

1. Вы ответьте это хорошо или плохо? К чему цитата?
2. Почему не арестован человек записывавший международные переговоры Президента Украины?
3. Почему сейчас цены, тарифы и т.п. выросли, а Вы продолжаете постить прошлое???
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28.06.2020 23:31 Відповісти
Господа, нас развели на бабки!!! ))))) Это еще не барыжничество? Не?)))))

Нет, это госполитика, "путь в ЕС". А иначе зачем Украина ЕС?
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29.06.2020 20:32 Відповісти
Размер уставного капиталаТОВ "РИСОІЛ-ХЕРСОН"19.11.2019

50 000,00 грн.
Дата регистрации19.11.2019 ( 7 месяцев). приготовьтесь к обогащению,панове.
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27.06.2020 11:08 Відповісти
то есть негодяй зеленский распоряжается собственностью народа Украины как своей собственной, отдавая за бесплатно порты и заводы.
Заметьте, тут не приватизация, а просто бесплатно отдали, берите пользуйтесь, не жалко, не свое.
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27.06.2020 11:58 Відповісти
тут к ванге не ходи - главный зебил в теме
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27.06.2020 21:11 Відповісти
то есть негодяй зеленский распоряжается собственностью народа Украины как своей собственной,

Так же, как лапушка Порох отдал ГТС Украины в управление навсегда спец созданному Нафтогазую. Тоже бесплатно....
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29.06.2020 20:35 Відповісти
Компанія RISOIL S.A. заснована в 2000 році в Женеві. Швейцарія це Давос. Давос це Пінчук і Сорос.
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27.06.2020 15:17 Відповісти
ха-ха. А чому не хйло?
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27.06.2020 23:14 Відповісти
Какая дичь.
Уровень Африки.
Вдовесок ещё и некогда (каких-то 15 лет назад) второй крупнейший в Европе морской порт Ильичёвска сдадут.
Нет слов...
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27.06.2020 16:29 Відповісти
зебобу откатик за присутствие.
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27.06.2020 21:10 Відповісти
А при Пете Омельян стахановскими темпами двигал концессию сверхприбыльных Южный и Черноморск. В Черноморске там уже даже почти начали передавать при этом безо всяких социальных гарантий китайцам, которые заявили что уволят 60% работающих!!! А в Южном готовился стать счастливым концессионером Ахметка, он этот порт проплатил еще при Янеке, Петя когда пришел ко власти возмутился что такой сверхприбыльный порт хотят отдать в концессию, но со временем у него немного мнение изменилось и при его молчании процесс пошел очень быстро. Но выборы все изменили и в Южный поставили нового начальника, пошли грузы, пошли заработки у людей, не знаю только надолго ли от сверхприбыльные порты оставили в покое.
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28.06.2020 16:47 Відповісти
А при Пете, а при яныке .....
Они начинали и только пытались, а вот ваш любимый зебог по дешевке слил.
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28.06.2020 23:34 Відповісти
Дякуй Петру!Проекты концессии портов Херсон и Ольвия переходят на новый этап реализации.Разработаны технико-экономическое обоснование (ТЭО) проектов, осуществив финансовый, технический, экологический и юридический анализ. Также, были проведены встречи с большим количеством отечественных и международных потенциальных частных партнеров для учета их предложений по реализации проектов.15 ноября 2018.
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29.06.2020 05:29 Відповісти
Вы разницу между проектом и сливом за копейки понимаете?
Какое "Дякуй Петру"??? Вы живете прошлым???
Кто сейчас это все сливает??? У кого монобольшинство???
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29.06.2020 16:46 Відповісти
Разница между ногами(в длине)******* и *******-суммы те же.
Феодалы дерутся-a у холопов чубы трещат-виноват народ-имеет правителей,которых достоин и перспективы изменить олигархическую систему,введением прозрачных лоббистких демократических законов(олигарх вынужден быть вне государственной политики, оплачивать государственные социальные программы,быть украинцем и не воровать)-не вижу.Даже за "пупин-введи"-ни одного посаженного,как скажем в Австрии https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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29.06.2020 19:02 Відповісти
Пошла вода в хату! Очередные победы по усилению экономики.
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29.06.2020 11:24 Відповісти
Я ПОНИМАЮ ЕСЛИ Б УКРАИНА ВЗЯЛА В КОНЦЕССИЮ ПОРТ У ДРУГОЙ СТРАНЫ !!! А ТАК ВЛАСТЬ ДЕБИЛОВ И НИЩИХ !!!
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29.06.2020 15:00 Відповісти
Так нагло ещё не крали... и - обратите внимание - коммерческий рейс из Китая - зеля там. Воруют у Украины порт - зеля там... ИМХО - ни одного отката мимо...
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30.06.2020 10:21 Відповісти

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