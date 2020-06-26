Украина отдала в концессию первый морской порт
Министерство инфраструктуры Украины и госпредприятие "Администрация морских портов Украины" подписали договор о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта с ООО "Проектная компания Рисоил-Херсон" и ООО "Рисоил-Херсон".
Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, документ был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.
Согласно договору, концессионеру ООО "Рисоил-Херсон" предоставляется исключительное право создавать, строить и управлять Херсонским морским торговым портом с целью его модернизации и дальнейшего развития. Период действия концессии продлится 30 лет.
В свою очередь концессионер инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.
Кроме того, концессионер обязуется ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера, обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн, способствовать увеличению до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.
Концессионер также должен перевести всех работников Херсонского морского порта и часть работников Администрации морских портов Украины, не допуская их увольнении по своей инициативе или инициативе уполномоченного ими органа в течение 10 лет.
"Сегодня мы передаем в концессию первый масштабный объект в Украине – Херсонский морской торговый порт", – прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Мы планировали подписать концессионные договоры портов "Ольвия" и Херсон в один день, но карантин внес свои коррективы. Однако, несмотря на различные обстоятельства, пройдя этот непростой путь, сегодня мы доводим работу до конца. Вместе с тем, концессия порта "Ольвия" будет подписано в ближайшее время. А следующим концессионным проектом, который сейчас активно готовится, станет Черноморский морской торговый порт", – добавил глава министерства.
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Как сообщалось, в начале марта АМКУ предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" на опосредованное приобретение контроля путем получения в концессию единого имущественного комплекса морского порта "Херсон".
ООО "Рисоил-Херсон" – это консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс", входящая в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора Risoil S.A. (Швейцария).
Risoil S.A. представлена в Украине компаниями Risoil Terminal (крупнейший терминал по перевалке украинских пищевых растительных масел и зерновых в Черноморском регионе), "Рисоил-Юг" (терминал по перевалке масла в Южном), "Раздельнянский элеватор" (Одесская область), "Морской технический центр" (специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов).
Будь ласка, зачекайте...
Украина факт стала сельхоз провинцией, основные части аграрного бизнеса постепенно переходят под контроль "западных партнеров": принят закон о продаже земли, принят закон о пеподсудности НБУ укр судам (чтоб отрезать не тех покупателей земли от кредитов), в кризис и провал бюджета основа - это ремонт дорог, сейчас - концессия на порт. Те формуется цепочка: кредиты - земля - транспорт - порты.
Полагаю, что эта цепочка будет в б/м порядке: она нужна "западным партнерам". Остальное, в тч и население - не думаю.
http://most.ks.ua/news/url/kontsessija_hersonskogo_porta_kakie_riski_neset_pobeda_risoil Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil
При концессии на 30 лет и так тюфу.
І цілком передбачуваним "концессіонєрам". Реформ не спини-те!
Час подумати про звання "Заслужений концессіонєр України".
На кого рассчитан етот бред? Можете догадаться куда инвестор вложит и кому в карман ети миллионы за такую удачную сделку и снижение налогов и портовых сборов
Концессионный платеж 12 млн. грн. = 400 000 Евро в год или 33 333 Евро в месяц!!! Снова БРАВО!!! Аплодисменты!!!))))
https://seaport.kherson.ua/ru/opis-portu/plan-portu/
Господа, нас развели на бабки!!! )))))
Это еще не барыжничество? Не?)))))
Говорите Порох барыга?)))) Ну ну! Он нервно курит.))))
"мы запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия"
1. Вы ответьте это хорошо или плохо? К чему цитата?
2. Почему не арестован человек записывавший международные переговоры Президента Украины?
3. Почему сейчас цены, тарифы и т.п. выросли, а Вы продолжаете постить прошлое???
Нет, это госполитика, "путь в ЕС". А иначе зачем Украина ЕС?
50 000,00 грн.
Дата регистрации19.11.2019 ( 7 месяцев). приготовьтесь к обогащению,панове.
Заметьте, тут не приватизация, а просто бесплатно отдали, берите пользуйтесь, не жалко, не свое.
Так же, как лапушка Порох отдал ГТС Украины в управление навсегда спец созданному Нафтогазую. Тоже бесплатно....
Уровень Африки.
Вдовесок ещё и некогда (каких-то 15 лет назад) второй крупнейший в Европе морской порт Ильичёвска сдадут.
Нет слов...
Они начинали и только пытались, а вот ваш любимый зебог по дешевке слил.
Какое "Дякуй Петру"??? Вы живете прошлым???
Кто сейчас это все сливает??? У кого монобольшинство???
Феодалы дерутся-a у холопов чубы трещат-виноват народ-имеет правителей,которых достоин и перспективы изменить олигархическую систему,введением прозрачных лоббистких демократических законов(олигарх вынужден быть вне государственной политики, оплачивать государственные социальные программы,быть украинцем и не воровать)-не вижу.Даже за "пупин-введи"-ни одного посаженного,как скажем в Австрии https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/