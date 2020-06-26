Viber останавливает сотрудничество с Facebook

Мессенджер Rakuten Viber объявляет о прекращении всех деловых контактов с Facebook.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Rakuten Viber сообщает БизнесЦензор.

"Приложение для обмена сообщениями удалит расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY со своей платформы, а также прекратит все расходы на рекламу в социальной сети, чтобы поддержать нарастающую волну движения #StopHateForProfit с целью бойкота технологического гиганта", – сообщает компания.

Ожидается, что Viber удалит все продукты Facebook из приложения к началу июля 2020 года. Расходы на рекламу в Facebook компания прекращает немедленно.

"На фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последних нескольких недель, шесть организаций, в том числе Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения, призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле из-за неспособности компании защитить пользователей от ненавистной риторики. Viber считает, что эта проблема – последняя капля к многочисленным случаям утечки данных, в том числе и к печально известному скандалу с Cambridge Analytica, который заключается в том, что политическая консалтинговая фирма незаконно собрала данные почти 87 миллионов пользователей Facebook. Поэтому приложение для обмена сообщениями поддерживает движение #StopHateForProfit и прекращает все деловые связи с Facebook", – говорится в сообщении.