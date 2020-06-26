Европейские НПЗ начали искать замену российской нефти из-за роста цен

Котировки основного российского экспортного сорта нефти Urals за последние недели заметно укрепились к североморскому эталону Brent, что сделало Urals слишком дорогим для многих европейских НПЗ, вынуждая их сокращать закупки или искать замену российской смеси

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и собственные расчеты агентства, передает БизнесЦензор.

Urals подорожал более чем на $6 за баррель с апреля и устойчиво торгуется с премией к североморскому эталону из-за дефицита, вызванного снижением добычи и экспорта из РФ в рамках пакта ОПЕК+.

Как отмечает агентство, европейские переработчики – основные многолетние покупатели Urals – не впервые сталкиваются с дороговизной российского сорта, но в этот раз им не хватило стойкости переждать этот период, и часть потребителей стали перенастраивать оборудование на более легкие сорта.

"Переработчики не покупают Urals по текущим ценам, тогда как легкие сорта чувствуют себя лучше, что и объясняет ситуацию. У (американской нефти) WTI дела обстоят хорошо, ее много приходит в Европу", – сказал трейдер на рынке нефти.

"Нефть (из Норвегии) Johan Sverdrup c поставкой в июле полностью распродана, а она – хорошая замена Urals", – добавил он.

Другой собеседник агенства, работающий на глобальную торговую команию, сообщил, что НПЗ в Европе уже замещают Urals другими сортами, увеличивая переработку более легкого сырья из Западной Африки и США.

Он отметил, что у этих марок более длинные сроки поставки, что требует существенных изменений в системе логистики, тогда как одно из преимуществ Urals – возможность купить сырье, которое поступит на завод в течение нескольких недель.

В последние месяцы переработка Urals на "сложных" НПЗ юга Европы приносит переработчикам убытки, размер которых составляет в среднем свыше $3 за баррель в течение последних двух недель.

Российская нефть Urals в Средиземноморье оценивается с премией даже к легкой каспийской смеси Azeri BTC, чего никогда не случалось до апреля 2020 года.

Дефицит сорта в июле обострится еще больше: проект позиционного графика на следующий месяц показал, что экспортные поставки Urals на Балтике рухнут на 45% в посуточном выражении к июню до минимального с 2003 года уровня.

В условиях дороговизны Urals покупатели часто делают выбор в пользу других сортов, доступных на рынке и обеспечивающих более привлекательную экономику НПЗ.

"Заводы корзину сортов уже сейчас меняют", – сказал один из нефтетрейдеров.

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При этом собеседники отмечают, что для ряда заводов, которые традиционно покупают Urals, решением может стать сокращение объемов переработки.

"Выбор сернистых сортов сейчас в принципе ограничен, и они (покупатели) вынуждены брать Urals", – полагает еще один источник.

"Люди скорее урезают переработку (чем переходят на другие сорта). Греки и испанцы давно задумываются о переходе на более легкую корзину сортов. (Греческий НПЗ Hellenic Petroleum) Аспропиргос брал существенно больше темных, чем сейчас. (Испанский НПЗ) Бильбао – покупает существенно меньше темных сортов, в том числе из-за Венесуэлы", – сообщил трейдер на рынке Средиземноморья.

Переработчики по всему миру отказываются от закупок венесуэльской нефти, опасаясь санкций США.

По данным трейдеров, французский Total, крупный покупатель российского сорта, отказался от поставки двух партий Urals из программы июля на свои заводы и предлагает грузы на рынке, так как цена на сорт не обеспечивает приемлемую экономику.

Сокращение морского экспорта Urlas в июне-июле привело к тому, что крупные игроки, такие как Glencore и Trafigura, получают от российских производителей меньше нефти, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, однако это пока не вызвало конфликтов между продавцами и покупателями.

"Никто не будет устраивать разборки из-за того, что недопоставили Urals – по такой (высокой цене), он особо не нужен", – говорит еще один трейдер.

"Urals может быть каким угодно дорогим, но его и нет. Мы были бы готовы брать больше и себе (на переработку), и для трейдинга", – сообщил другой покупатель сорта.