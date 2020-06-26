"Энергоатом" начнет прямые поставки электроэнергии компаниям Коломойского и Жеваго

Подразделение НАЭК "Энергоатом" – "Энергоатом-Трейдинг" – впервые успешно провел торги на поставку электроэнергии по среднесрочным двусторонним договорам на аукционе, проводившемся на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ).

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", по итогам проведения аукциона были проданы все шесть лотов, реализовав 1,33 млн МВтч электроэнергии базовой нагрузки в торговой зоне ОЭС Украины, передает БизнесЦензор.

Период отпуска/отбора электрической энергии – с 1 июля по 31 декабря года.

Стартовая цена электроэнергии составляла 1500 грн за МВтч (без НДС).

Как уточняет "Энергоатом-трейдинг", по итогам аукциона средневзвешенная цена электроэнергии опустилась до 1 064 грн за МВт-ч (без НДС). Покупателями электроэнергии "Энергоатом" стали Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, а также Полтавский ГОК Константина Жеваго.

По данным УЭБ, минимальная цена договоров при стартовой цене 1500 грн МВт-ч составила 1060 грн/МВт-ч, максимальная – 1079 грн/Мвт-ч. В УЭБ обратили внимание, что цена базовой нагрузки по результатам торгов на 25 июня на рынке на сутки вперед составила 1007 грн/Мвт-ч.

"Торги продолжались 6:00. В начале аукциона наблюдалась существенная разница между предложениями продавца и покупателей. В процессе аукциона цена предложения продавца снижалась, а предложений покупателей – повышалась. Так, например, со стороны участников было получено 52 встречных предложения. В результате сформирована средневзвешенная цена на уровне 1 064,50 грн. и реализован весь стартовый объем электроэнергии", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, первый аукцион "Энергоатомп" по продаже электроэнергии по двусторонним долгосрочным контрактам 18 июня закончился безрезультатно.

Напомним, в конце мая Кабинет министров разрешил НАЭК "Энергоатом" проводить специальные сессии по продаже 5% произведенной на атомных станциях электроэнергии по двусторонним договорам.

В то же время Кабинет министров снизил для НАЭК "Энергоатом" долю обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%.