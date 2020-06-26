Казахстан включил Украину в список стран для возобновления авиарейсов

Казахстан, с 20 июня начавший поэтапно возобновлять международное авиасообщение, расширил список стран, куда разрешены регулярные полеты.

Об этом сообщил главный санитарный врач республики на транспорте Садвакас Байгабулов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, что касается стран первой категории (наиболее благополучных по коронавирусу), в дополнение к первоначально объявленным направлениям – КНР, Южной Корее, Японии, Грузии и Таиланду, предполагается разрешить полеты в Венгрию, Индию, Германию, Чехию и Малайзию.

Из стран второй категории, где ситуация с коронавирусом более тяжелая, в список для возобновления полетов включены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан.

"Ранее было сообщение только с Турцией", – напомнил Байгабулов.

Авиарейсы в страны третьей категории, наименее благополучные по COVID-19, по-прежнему запрещены.

"Те эвакуационные и чартерные рейсы, прибывающие из третьей категории стран, там, если справка (у пассажиров об отсутствии COVID-19 - ИФ) есть, они освобождаются от ограничений. Если справки нет, им также вручается уведомление о прохождении ПЦР-исследования или им необходимо пройти 14-дневный карантин", – сказал Байгабулов.

Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено. Внутреннее авиасообщение в стране полностью восстановлено с 25 мая.