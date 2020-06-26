Зеленский подписал закон о помощи по уходу за одинокими пожилыми пенсионерами

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

При определении права на назначение пособия на детей одиноким матерям будут применяться условия, установленные Кабмином для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Кроме того, законом расширен круг лиц, имеющих право на назначение государственной социальной помощи на уход одинокими лицами с 80-летнего возраста, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Государственная социальная помощь на уход таким лицам будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за счет средств государственного бюджета.

Законом также установлена помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

Порядок предоставления такой помощи, ее размер и условия возврата будет определять Кабинет министров.

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Кроме того, законом изменено определение среднемесячного совокупного дохода семьи, применяемого при определении размера пособий в соответствии с законами "О государственной помощи семьям с детьми", "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Также предусмотрено, что порядок назначения, условия выплаты и основания для прекращения выплаты государственной социальной помощи, перечень документов, необходимых для назначения помощи малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, будет устанавливаться Кабинетом министров.

Законом также внесены изменения в закон "О занятости населения", которыми расширен круг лиц, нуждающихся в дополнительном содействие в трудоустройстве. В частности, этот перечень дополнен неработающими трудоспособными лицами из числа членов малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

В то же время перечень мероприятий по содействию занятости населения дополнен пунктом по активизации и интеграции на рынок труда неработающих трудоспособных лиц из числа членов малообеспеченных семей.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект во втором чтении и в целом 2 июня.