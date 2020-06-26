"Vodafone Украина" восстановила работу связи на оккупированном Донбассе

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возобновлена работа мобильного оператора "Vodafone Украина".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции, передает БизнесЦензор.

"Благодаря усилиям украинской делегации в рамках рабочей группы по социально-экономическим вопросам после двухнедельного перерыва была возобновлена работа украинского оператора мобильной связи в ОРДЛО Украины",

Ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что с 14 июня оккупированные районы Донецкой области полностью остались без украинской мобильной связи оператора Vodafone Ukraine из-за аварии на линии.

Напомним, граждане, проживающие на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, могут связаться с остальной территорией Украины только с помощью сети мобильного оператора "Vodafone Украина". В компании сообщали, что на тех территориях в автономном режиме работает около двух третей общего количества размещенных там базовых станций "Vodafone-Украина".

В конце 2019 года NEQSOL Holding азербайджанского бизнесмена Насиба Гасанов закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" у российского ПАО "МТС" .

NEQSOL Holding тпакже принадлежит Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.