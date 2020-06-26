Польская LOT возобновляет авиаперелеты в Украину и Европу

Польская авиакомпания LOT объявила о возобновлении новых европейских направлений, в том числе в Украину.

Об этом со ссылкой на Польское радио сообщает БизнесЦензор.

С 15 июля пассажиры LOT смогут воспользоваться, среди прочих, следующими рейсами в Германию, Францию, Испанию, Дании, Швейцарии, Хорватии, Словении, Эстонии и Латвии. Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией. Сеть сообщений, восстановленных авиакомпанией, до конца августа охватит почти 70 направлений.

LOT объявила целом 130 новых летних сообщений из Варшавы и 9-и региональных портов. Ранее перевозчик объявил о восстановлении 20-и регулярных сообщений с 1 июля. С середины июля LOT будет летать из варшавского аэропорта имени Шопена семь раз в неделю в Мюнхен, Штутгарту, Франкфурта, Гамбурга, Парижа, Копенгагена, Милана, Цюриха и Женевы. От четырех до семи рейсов - в Загреб и Любляну, а также в Мадрид, Риги и Таллинна.

Регулярные рейсы LOT, восстановленные в июле, включают также рейсы в Великобританию, Киев, Львов, Одессу, Белград и Стамбул. Самолеты PLL LOT будут летать семь раз в неделю с середины июля.

Регулярные пассажирские рейсы в Польше были приостановлены в середине марта. Причиной стала пандемия коронавируса.