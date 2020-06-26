Еврокомиссия призвала продолжить реформу рынка газа в Украине

Европейская комиссия отмечает необходимость продолжения дальнейших реформ на украинском рынке природного газа, в частности, либерализации рынка для бытовых потребителей.

Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды Еврокомиссии Торстен Воллерт, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам еврочиновника, Украина за последние годы достигла ряда позитивных результатов на пути улучшения функционирования рынка. В частности, речь идет об усилении конкуренции в оптовом сегменте, а также создании и успешном функционировании независимого оператора газотранспортной системы.

"Но необходимы дальнейшие шаги. До настоящего времени домохозяйства не имели возможности свободно выбирать и легко менять поставщика без комиссии и ограничений доступа к данным и инфраструктуре. Поэтому мы приветствуем планы и решения правительства по поэтапному отказу от специальных обязательств и содействию в выборе и смене поставщика домохозяйствами", – указано в комментарии Воллерта.

При этом в комиссии отметили необходимость обеспечения, особенно в условиях коронокризиса, прозрачной и целенаправленной поддержки уязвимых потребителей.

"Мы убеждены, что рост прозрачности розничного рынка газа и усиление правил защиты потребителей останутся первостепенным приоритетом для украинского правительства. Это позволит всем украинским потребителям газа иметь свободу выбора поставщика и пользоваться преимуществами конкуренции", – подчеркивается в ответе.

Комиссия выражает полную поддержку дальнейшего реформирования рынка газа, а также настоятельно рекомендует прилагать дополнительные усилия для продолжения согласования правил украинского газового рынка с европейскими правилами, указано в комментарии.

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Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.