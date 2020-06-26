Российский "Внешэкономбанк" не смог взыскать $3,7 миллиарда с Алчевского меткомбината ИСД (обновлено)

Арбитражный суд Москвы 18 июня отказал связанной с российским "Внешэкономбанком" (ВЭБ.РФ) кипрской компании Margit Holding Ltd. в иске о взыскании с украинского ПАО "Алчевский металлургический комбинат" $3,7 млрд долга по кредиту от 27 декабря 2011 года, в том числе $2,1 млрд основной задолженности.

Об этом говорится в решении суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В качестве третьих лиц к процессу были привлечены Федеральная служба по финансовому мониторингу и госкорпорация "ВЭБ.РФ".

Как следует из материалов дела, кипрская компания (заимодавец) и комбинат (заемщик) 27 декабря 2011 года заключили договор займа, по условиям которого комбинат получает $865 млн для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Национальном банке Украины (НБУ) и действует до полного исполнения сторонами обязательств. Договор был зарегистрирован в НБУ 28 декабря 2011 года.

Позднее стороны заключили несколько допсоглашений к договору, в результате которых размер займа достиг $2,1 млрд.

По данным кипрской компании, она предоставила предприятию путем выделения 8 траншей $2,1 млрд, но Алчевский комбинат вернул лишь около $32,3 млн.

Margit Holding Ltd 6 сентября 2019 года направила комбинату в рамках досудебного урегулирования спора требование о возврате займа, однако на момент заседания денежные средства не были возвращены.

В судебном акте говорится, что, учитывая, что истец не является резидентом России, компании необходимо подтвердить реальность перечисления денежных средств на счет комбината, "поскольку представленные истцом документы не являются достаточными, чтобы не подвергать сомнению факт поступления денежных средств по валютной сделке".

"Суд критически относится к представленным истцом в материалы дела доказательствам, подтверждающим факт выдачи займа в рамках заключенного сторонами договора", – отмечается в документе.

Отсутствие реального исполнения договора займа является достаточным и безусловным основанием для отказа в иске о взыскании долга по договору займа, подчеркивается в решении.

Алчевский металлургический комбинат входит в корпорацию "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД). Корпорация ИСД, основанная в 1995 году, является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

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Как сообщалось, в августе 2019 года Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа.

В окружении предпринимателя российским СМИ поясняли, что в 2011 году "Внешэкономбанк" одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, на 85 млрд руб.

Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование, а также модернизировано старое.

При этом Олег Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% минус 1 акцией союза, а ВЭБ – остальными акциями. До 2014 года Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту.

В целом ВЭБ оценивал расходы на покупку 50%+2 акции ИСД в 2009 году и оборотное финансирование компании в $8 млрд.

По данным СМИ, "Алчевский металлургический комбинат" (АМК) в Луганской области, находящийся на подконтрольной пророссийским боевикам территории Украины и входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), перешел под управление компании скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко "Внешторгсервис".