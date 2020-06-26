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Киевский вагоноремонтный завод планирует до конца годов отремонтировать 28 секций поездов

Киевский вагоноремонтный завод планирует до конца годов отремонтировать 28 секций поездов

Киевский электровагоноремонтный завод до конца 2020 года планирует отремонтировать 28 секций электропоездов АО "Укрзализныця", расширить круг заказчиков и выйти на международный уровень сотрудничества, сообщил и. о. директора завода Роман Желизняк.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"В настоящее время перед "Укрзализныцей" стоит задача начать активное восстановление и модернизацию парка пригородных поездов по новым стандартам. У нашего завода для этого есть все мощности и специалисты. Поэтому КЭВРЗ определен как базовый завод для модернизации пригородного сектора", - сказал он.

По его словам, в 2020 году уже заключен договор на выполнение капитального ремонта с продлением срока службы 24 секций поездов "Укрзализныци" и капитальным ремонтом - еще 4 секции. Такой объем работ загрузит предприятие уже на 30%. Кроме того, сейчас ведутся переговоры об увеличении объемов заказов от УЗ.

Помимо этого, для работы завода на полную мощность он планирует расширять круг заказчиков путем налаживания сотрудничества с предприятиями стран СНГ, Евросоюза и предоставлять дополнительные услуги по ремонту эскалаторов, подвижного состава и т. п.. Таким образом, как отметил Желизняк, заказ на этот год будут пересматриваться и завод планирует получить дополнительные объемы.

"В ближайшее время мы представим новую стратегию развития завода, которая будет базироваться на увеличении эффективности предприятия, внедрении новых технологий, сохранении рабочего персонала и ликвидации коррупции. В результате мы получим дополнительную работу, а, следовательно, и увеличение заработных плат для работников", - сказал он.

Желизняк также добавил, что также в планах открыть для сотрудников завода столовую и сделать ремонты в местах общего пользования.

Ранее "Укрзализныця" прекратила полномочия Василия Дутчака на должности и. о. главы правления "Киевского электровагоноремонтного завода".

Во время его отчета перед наблюдательным советом по результатам работы в первом полугодии 2020 года было выявлено ряд нарушений. Завод, в частности, превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.
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