НАБУ сообщило о подозрении руководству Морской поисково-спасательной службы

Национальным антикоррупционным бюро Украины сообщено о подозрении в злоупотреблении властью директора и заместителя директора Морской поисково-спасательной службы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2017 году указанные лица подписали договор оперативного лизинга (аренды) 7 автомобилей Volkswagen с заранее определенным частным предприятием.

Однако выяснилось, что согласно условиям договора предприятие за три года пользования семью автомобилями, стоимость которых на рынке составляет около 9,7 млн гривен, должно было уплатить более 16,3 млн гривен и после пользования вернуть их частной компании. То есть фактически стоимость пользования этими автомобилями почти в 2,5 раза превышала их реальное приобретение.

Во исполнение договора казенное предприятие за первый год пользования перечислило на счета частной компании 7,6 млн, что составляет 78% от рыночной стоимости.

И только после вмешательства правоохранительных органов, частное предприятие отдало шесть автомобилей в бесплатную собственность КП "МПСС".

Сейчас директору казенного предприятия и его заместителю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Антимонопольный комитет Украины по материалам Национального антикоррупционного бюро Украины и САП провел собственное расследование и установил факт сговора участников открытых торгов, организованных КП "МПСС". В результате, компания-победительница тендера по поставке автомобилей АМКУ и второй участник торгов, который действовал с победителем в сговоре, оштрафованы на 204 тыс. грн каждый.