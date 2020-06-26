Прокуратура открыла ряд дел из-за наводнений на западе Украины

По факту экологической катастрофы на западе Украины прокуратура расследует ряд уголовных производств, в том числе об экоциде, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день прокуратурой зарегистрировано уголовное производство, внесены данные в Единый реестр досудебных расследований именно по факту экоцида, массового уничтожения растений и многочисленных нарушений природоохранного законодательства, что привело к экологической катастрофе", - сказал Симоненко.

Он подчеркнул, что также зарегистрированы должностные преступления и открыто дело по факту незаконной вырубки леса.

"В ходе расследования также будет дана оценка действиям должностных лиц, проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки леса в этом регионе", - уточнил замгенпрокурора.

В целом, по словам Симоненко, факты вырубки леса в Украине носят системный характер, они граничат с коррупционные преступлениями. "Органы Нацполиции расследуют более 3,5 тысяч таких дел", - добавил он.

Как сообщалось, предварительная стоимость разрушенных паводком инфраструктурных убытков в Закарпатской области оценивается в 125 млн грн.

Ивано-Франковская ОГА оценила объем необходимой первоначальной помощи на ликвидацию последствий непогоды в 500 млн грн.

По данным "Укравтодора", в Ивано-Франковской области из-за непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Напомним, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

По информации ГСЧС, по состоянию на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская – 161, Черновицкая – 15, Львовская – 8).