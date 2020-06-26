В Украине за сутки обнаружили больше 1100 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 1109 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки.

Об этом свидетельствую данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает БизнесЦензор.

Также за сутки от коронавируса умерли 19 человек.

По данным СНБО, количество инфицированных с начала пандемии составило 41 117 человек, выздоровевших - 18 299, умерли 1 086 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 21 732 человека, что на 549 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (209 случаев), Ровенской области (116 случая), в Киеве (113 случаев), Закарпатской области (93 случая).

Как сообщал БизнесЦензор, 25 июня в Украине за сутки выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом.

24 июня в Украине за сутки было зафиксировано 940 новых случаев заражения коронавирусом.

23 июня в Украине за сутки выявлено 833 новых случаев коронавируса. В Украине за сутки по состоянию на утро 22 июня выявлено 681 новый случай коронавируса.

20 июня в Украине за сутки выявлен 841 новый случай инфицирования коронавирусом, 373 выздоровели, 9 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

19 июня в Украине за сутки зафиксировано более 900 новых случаев коронавируса.

18 июня в Украине за сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 23 человека умерли от этой болезни, в общем количество выявленных случаев коронавируса составляет 34,063 тысячи.

17 июня рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758 случаев.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.