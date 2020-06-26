Зеленский учредил День таможенника
Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 25 июня профессионального праздника – Дня таможенника Украины.
Соответствующий приказ опубликован на сайте президента, сообщает БизнесЦензор.
В документе указывается, что День таможенника устанавливается "учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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