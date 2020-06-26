Зеленский учредил День таможенника

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 25 июня профессионального праздника – Дня таможенника Украины.

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента, сообщает БизнесЦензор.

В документе указывается, что День таможенника устанавливается "учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.