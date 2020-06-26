НАБУ задержало на взятке главу Кировоградской области (обновлено)

НАБУ и СБУ в одной из областей Украины разоблачили председателя одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА на получении взятки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

НАБУ не называет имен задержанных, но, по данным ЦензорНет, это глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Как установило следствие, чиновники предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами.

"Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс.грн - уличены поличным", – сообщает НАБУ.

Председателя ОГА и его пособника, должностного лица этой же ОГА, задержали.

Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении главе одного из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении неправомерной выгоды.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины", - сообщает пресс-служба САП.

"Следствие по делу продолжается", - сказано в сообщении.

Также САП настаивает на избрании подозреваемому во взяточничестве чиновника ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей

"Прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для председателя ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн для его пособника", - сказано в сообщении САП в Facebook.

Сейчас ходатайства об избрании меры пресечения направлены в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения.

Как сообщалось, Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года.

По данным ZN.ua, Балонь – человек Сергея Трегубенко, влияние которого через Сергея Трофимова, заместителя главы ОПУ, на кадровые расстановки в регионах все также велико, как и год назад.

В свое время именно Трегубенко неформально отвечал за президентские и парламентские выборы Зе!Команды в Херсонской области, где родной брат Трегубенко был прокурором области, назначенным ещё при Юрии Луценко, а Балонь был замом главы ОГА.

На странные визиты Трегубенко в ОП (к Трофимову) еще летом 2019 обращали внимание журналисты.

Осенью 2019 СМИ зафиксировали Сергея Трегубенко на встрече группы депутатов "Слуг народа" Павлюка в отеле "Украина".