Украинские олигархи во время карантина летали по стране и за границу, – СМИ. ВИДЕО

Украинские олигархи и политики во время карантина и запрета на авиарейсы пользовались воздушным транспортам как для внутренних перелетов, так и для международных.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

Во время запрета на авиаперелеты журналисты зафиксировали, как авиатранспортом пользовались кум Владимира Путина Виктор Медведчук, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Виталий Хомутынник, Валерий Хорошковский, Вадим Новинский.

По информации, которую журналисты получили от источников в Государственной авиационной службе, за период строгого карантина частный самолет Медведчука совершил 16 перелетов – из аэропорта "Киев" в Ужгород и обратно. При этом у 8 из этих выполненных авиарейсов была указана цель полета: "Перевозка народного депутата Украины".

Судя по датам, депутат, похоже, большую часть времени проводил на Закарпатье, а в Киев прилетал только на внеочередные сессии Верховной Рады, где-то на один день. Летал Медведчук не один, а со своей семьей.

В ста километрах от Ужгорода в поселке Ждениево расположена дача народного депутата. Оформлена на фирму, которой владеет его жена Оксана Марченко.

Боголюбов и Коломойский в течение карантина регулярно летали из Киева в Днепр. В общем, по наблюдениям журналистов, в течение карантина самолеты группы "Приват" совершили более десяти перелетов между Днепром и Киевом, как показывал онлайн-сервис Flightradar24.

Бизнесмен Александр Ярославкий совершал перелеты из Киева в Харьков.

Миллионер и давний знакомый президента Владимира Зеленского Валерий Хорошковский прилетал в Украину для лечения коронавируса.

20 марта Хорошковский прилетел из Ниццы в Киев, когда ситуация с коронавируса во Франции была намного хуже, чем в Украине, а уже через четыре дня после прилета был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Сразу после выздоровления Хорошковский покинул Украину и вернулся в Монако. Также журналисты зафиксировали, как он неожиданно вернулся в Украину. На этот раз - из Лондона, по заболеваемости COVID-19 на тот момент находился в опасной "красной зоне".

5 июня "Схемы" зафиксировали, как в аэропорту "Борисполь" совершил посадку частный самолет из Вильнюса (Литва). В столице Литвы борт делал промежуточную посадку, ведь летел в Украину из Санкт-Петербурга (Россия). На его борту находился внефракционный народный депутат и олигарх Вадим Новинский.

15 апреля депутат Новинский сообщил, что у него обнаружили коронавирус - а уже 4 мая он объявил, что получил отрицательный результат тестирования, а значит, вылечился.

Уже через 11 дней после прилета из страны, которая находится в "красной зоне" по коронавирусному заболеванию, депутат Новинский, не пройдя две недели обсервации, посетил заседание Верховной Рады.

9 июня съемочная группа "Схем" сняла, как в аэропорт "Борисполь" в 22:30 прибыл из Франкфурта (Германия) самолет, принадлежащий бывшему народному депутату Виталию Хомутыннику - он занимает двадцать шестую строчку в украинском списке Forbes.

В связи с очередным продолжением карантина международное пассажирское авиасообщение еще не было восстановлено. Рейсом воспользовалась жена Хомутынника Светлана.