Итоги недели: Падение ставок по депозитам, первая концессия и полеты олигархов на карантине

Главные новости экономики за неделю 22 - 26 июня.

ФИНАНСЫ

Нацбанк предупредил о рекордном падении ставок по депозитам

Банковский сектор входит в период низких процентных ставок, проценты по депозитам уже опустились до однозначных значений впервые за годы независимости, говорится в июньском отчете НБУ о финансовой стабильности. Нацбанк ожидает, что стоимость кредитов достигнет минимальных значений до конца года.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як коронавірус COVID-19 вплинув на фінансову систему України

Минфин снизил ставки по облигациям внутреннего займа, увеличив размещение в 3 раза

Министерство финансов привлекло 6,22 млрд грн от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), снизив ставки по всем инструментам. При этом доходность по краткосрочным ОВГЗ снизилась до рекордно низкого уровня – 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% – по шестимесячным.

Нацбанк скупил за неделю $425 миллионов

Национальный банк с 22 по 26 июня купил на межбанковском валютном рынке $424,5 млн, что в 3,9 раза больше, чем неделей ранее ($110 млн).

"Приватбанк" перечислил в госбюджет 24,5 миллиарда дивидендов

Государственный "Приватбанк" перечислил в госбюджет дивиденды по итогам 2019 года в сумме 24,5 млрд грн, что соответствует 75% чистой прибыли.

Денежные переводы в Украину после введения карантина упали на 20%

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину после начала коронакризиса в апреле составил $826 млн, что на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 года, и на 20,3% меньше, чем в докарантинном феврале, свидетельствуют данные НБУ. В целом в январе-апреле объем переводов в страну вырос на 2,4% – до $3,7 млрд.

Нацбанк ухудшил оценку иностранных инвестиций в Украину

НБУ изменил методологию оценки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в соответствии с международными стандартами. Согласно обновленным данным, в первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток инвестиций в размере $1,6 млрд, тогда как по предыдущей методологии чистый приток оценивался в $540 млн.

Госдолг вырос за месяц еще на $720 миллионов, – Минфин

По данным Минфина, совокупный государственный и гарантированный государством долг в мае в гривневом эквиваленте вырос на 0,59% – до 2 209,46 млрд грн, а в иностранной валюте – на 0,83%, до $82,12 млрд.

Девять украинских банков могут нуждаться в докапитализации

Экспресс-тестирование Национального банка выявило, что 9 украинских банков, в том числе два государственных, могут нарушить показатели достаточности капитала и потребовать докапитализации.

Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда

Суд Лондона назначил слушания в рамках рассмотрения по существу иска "Приватбанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на $3 млрд на 1 марта 2022 года. Рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства замедлилось до 12,2%, – Госстат

Промышленное производство в мае 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 12,2%, тогда как в апреле падение достигало 16,2%, подсчитал Госстат. По сравнению с предыдущим месяцем рост промпроизводства составил 4,9%.

ВЛАСТЬ

Кабмин продолжил смягчение карантина на фоне рекордного роста количества больных

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для иностранцев, въезжающих в Украину, при условии прохождения теста на коронавирусную болезнь методом ПЦР. Кроме того, Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50-процентной загрузкой со 2 июля.

Тем временем количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом на минувшей неделе ежедневно било рекорды, превысив в пятницу 1100 человек за день. Власти называют причиной такого роста несоблюдение карантина гражданами, но пока не ужесточают ограничения.

Кабмин назначил главой Министерства образования бывшего депутата от Партии регионов

Кабинет министров назначил заместителем министра образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Шкарлет дважды поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича, был депутатом облсовета от "Партии регионов", смены власти пытался избраться от "Блока Петра Порошенко". По данным инициативы "Дисергейт", в научных публикациях Шкарлета обнаружены признаки плагиата.

Власти Киева разрешили работу кинотеатров, ТРЦ и ресторанов

Власти Киева разрешили работу кинотеатров, торгово-развлекательных центров и зон, а также обслуживание в помещениях ресторанов и кафе. При этом запрещена деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Уже через день после этого решения Киев вновь превысил допустимый порог роста распространения коронавирусной болезни для смягчения карантинных ограничений, согласно обновленной методике Минздрава.

Украина отказалась от введения ограничений на импорт удобрений и дизтоплива

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений в интересах предприятий Дмитрия Фирташа, а также отказалась вводить пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России в интересах компаний Игоря Коломойского.

Еврокомиссия разъяснила применение персональных санкций за агрессию против Украины

Санкции, введенные ЕС за подрыв территориальной целостности Украины, распространяются не только на лиц, которые входят в санкционный список, но и на компании, которые они контролируют, говорится в разъяснении Еврокомиссии по запросу некотороых стран Евросоюза.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия пересмотрела повышение тарифов на распределение газа

НКРЭКУ пересмотрела запланированное на 1 июля повышение тарифов на распределение для операторов газораспределительных сетей (ГРС). В итоге тарифы все-таки вырастут, но не так резко, как это планировалось ранее.

Нацкомиссия одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" в 2 раза для расчетов с "зелеными"

НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа на передачу для "НЭК "Укрэнерго" в 2 раза: со 155,4 грн до 327,9 грн за МВт-ч с 1 августа.

Повышение оказалось меньше планируемого: согласно предварительному проекту решения тариф на передачу должен был увеличится со 155,4 грн до 596,48 грн за МВт-ч или почти в четыре раза.

"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения еще на 6% и повысил – для промышленности

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июне составит 2 142 грн за кубометр (без НДС и тарифов на транспортировку), что на 5,9% меньше, чем в мае.

В то же время в июле "Нафтогаз" повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7% (на 314,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 2,98 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС).

"Нафтогаз" отказался от выплаты дивидендов "Укртранснафтой" на 780 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" решил не осуществлять выплату дивидендов своей 100% дочерней компании "Укртранснафта" и направить всю чистую прибыль за 2019 год в размере 779,94 млн грн на ее развитие.

"Укрнафта" продала нефть для завода Коломойского по рекордно низкой цене

"Укрнафта" продала связанным с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров компаниям 260,81 тыс. тонн нефти по цене около $18 за баррель (без НДС) – самой низкой за 10 последних лет. В самой компании заявляют, что снижение цен утвердил государственный аукционный комитет.

Минобороны впервые за последние годы начало закупку топлива у завода Коломойского

Минстерство обороны решило закупить у ПАО "Укртатнафта" группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров 3 550 тонн авиационного топлива, предварительно отклонив всех конкурентов. Это первый подписанный группой "Приват" контракт с оборонным ведомством как минимум с 2015 года.

ТРАНСПОРТ

Украина отдала в концессию первый морской порт

Министерство инфраструктуры подписало договор о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта на 30 лет консорциуму в составе Georgian industrial Group и украинского портового оператора Risoil S.A. Договор стал первым среди крупных концессионных проектов в стране.

Зеленский назначил ближайшего соратника координатором программы "Большое строительство"

Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по реализации программы "Большое строительство", назначив его руководителем заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Укравтодор" начал строительство дорог из отходов металлургии

"Укравтодор" начал использовать металлургические шлаки вместо природных каменных материалов (гранитных) при строительстве дорог в четырех областях. До конца года при проведении дорожных работ планируется использовать 482 тысяч кубометров отходов металлургического производства.

Суд обязал "Укрзализныцю" выплатить миллиардные долги "Донецкой железной дороги"

Верховный Суд признал "Укрзализныцю" правопреемницей филиала "Донецкая железная дорога", большинство имущества которого было захвачено на Донбассе. Таким образом, "Укрзализныця" будет вынуждена погасить долги филиала перед кредиторами на сумму более 6,5 млрд грн, большинство из них – перед российскими банками.

МИД представил карту для планирования поездок по миру во время коронавируса

Размещенная на сайте МИДа интерактивная карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира, учитывая ограничения из-за пандемии COVID-19, на основе оперативной информации министерства и зарубежных дипломатических учреждений.

КОРПОРАЦИИ

ДТЭК Ахметова стал совладельцем государственного "Хмельницкоблэнерго"

Входящая в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова нидерландская компания DTEK GRIDS B.V. указала в собственности 6,75% акций АО "Хмельницкоблэнерго", основным акционером которого является государство. В ДТЭК заявили, что приобрели 4,87% и 1,88% акций облэнерго на разные компании 10 лет назад, а сейчас просто объединили эти пакеты.

Dragon Capital отказался от покупки "Идея Банка" у польского фонда

Польский Getin Holding S.A. сообщил об отмене сделки по продаже "Идея Банка" инвесткомпании Dragon Capital. Сделка оценивалась в 1,4 млрд грн, в Dragon Capital назвали причиной расторжения предварительного соглашения расхождения в коммерческих условиях сделки на фоне кризиса.

Группа "Трейд Коммодити" продала собственную сеть АЗС

Группа компаний "Трейд Коммодити" продала 17 из 22 станций принадлежащей ей сети SKY бренду "БРСМ-Нафта". Еще три АЗС были проданы другим покупателям, две – отошли партнерам по бизнесу.

Наблюдательный совет "Укрнафты" избрал нового главу

Набсовет "Укрнафты" возглавил директор по управлению дивизионом "Нефть" группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко. На этой должности он сменил Юрия Витренко, отозванного после скандала вокруг отмены конкурса на должность главы правления "Укрнафты".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ задержало на взятке главу Кировоградской области

НАБУ и СБУ задержали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня при получении части взятки на сумму 1,8 млн грн. Президент Владимир Зеленский назначил Балоня главой области в ноябре 2019 года и уже пообещал уволить его с занимаемой должности.

Медведчук записал на жену фирму с роскошной яхтой стоимостью $200 миллионов

Народный депутат и глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук задекларировал якобы принадлежащую его жене телеведущей Оксане Марченко офшорную компанию Fregata Marine Ltd, которая владеет элитной яхтой Royal Romance ориентировочной стоимостью $200 млн.

Украинские олигархи во время карантина летали по стране и за границу

Украинские олигархи и политики во время карантина вопреки запрету на авиарейсы пользовались личными самолетами как для внутренних перелетов, так и для международных, выяснили журналисты "Схем". Так, Медведчук с семьей летали на Закарпатье, Коломойский – в Днепр, Новинский – в Россию, Хорошковский – в Монако и Лондон, а жена Хомутынника – на шоппинг в Германию.

IKEA продает мебель из незаконной украинской древесины, – расследование

Организация Earthsight провела исследование, котрое показало, что компания Ikea продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат. Незаконная древесина также была использована в производстве ряда других известных товаров Ikea.