Наблюдательный совет "Укрнафты" избрал нового главу

Члены наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" избрали председателем наблюдательного совета Николая Гавриленко, директора по управлению дивизионом "Нефть" группы "Нафтогаз".

Соответствующее решение члены наблюдательного совета приняли на заседании 25 июня 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение пресс-службы "Нафтогаза".

"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится для оздоровлении "Укрнафты" и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", – прокомментировал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко с января 2019 года возглавляет дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы группы "Нафтогаз".

Как сообщалось, 10 июня НАК "Нафтогаз Украины" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты", он также возглавлял набсовет. Новым представителем НАК в набсовете "Укрнафты" стал директор дивизиона "Нефть" Николай Гавриленко.

Ранее набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

Глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.

Подробнее об этом конфликте читайте в интервью Юрия Витренко БизнесЦензору: Юрій Вітренко: "Газпром" не має законної монополії на експорт газу. Важливо це розуміти"