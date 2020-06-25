Власти Киева разрешили реконструировать редкий дом XIX века в девятиэтажку. ФОТО

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 27 мая выдал ООО "Артдизайн" градостроительные условия и ограничения для проектирования реконструкции здания по ул. Антоновича (бывшая Горького), 7-А, в Голосеевском районе столицы рядом со станцией метро Льва Толстого.

Согласно данным Департамента, планируется реконструировать одноэтажное здание площадью 362 кв. м, расположенное на участке площадью 0,06 га, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Этот участок согласно Генплану столицы является территорией существующей средне- и малоэтажной застройки. С 2017 года участок принадлежит на праве частной собственности "Артдизайну".

Составители проекта Генплана Киева в 2015 году предлагали внести расположенный на участке одноэтажный дом в перечень памятников архитектуры, как "редкий пример сохраненной усадьбы XIX века в центре Киева, ценный памятник культурного наследия".

Согласно выданным градостроительным условиям и ограничениям (ГУО), после реконструкции предельная высота здания не должна превышать 27 метров (ориентировочно 9 этажей).

Дом находится в пределах исторического центра Киева, Центральной планировочной зоны, исторического ареала, в зоне регулирования застройки первой категории.

Согласно ГУО, "Артдизайн" обязан обеспечить композиционную согласованность реконструированного здания с историческими силуэтами, масштабами, стилистическими, колористическими признакам традиционного характера. По проектной документации фирма должна получить заключение специально уполномоченных органов охраны культурного наследия.

Владельцем ООО "Артдизайн" является Леонид Крючков, руководителем – Александр Ступак.

Леонид Крючков ведет бизнес в государственных портах с окружением начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранца.

Крючков был помощником нардепа Вадима Столара в 2010-2012 годах. В 2019 году он баллотировался в парламент по спискам ОПЗЖ Виктора Медведчука.

До 2016 года Леонид Крючков был заместителем директора ГП "Укринмаш" из концерна "Укроборонпром". Его брат Дмитрий Крючков Дмитрий Крючков является фигурантом дела НАБУ по хищениям на "Запорожьеоблэнерго". В апреле 2018 года Дмитрия Крючкова задержали в Германии. В апреле 2019 он был экстрадирован в Украину, после чего он был арестован. Однако, после внесения 7 млн грн залога он вышел из СИЗО. 16 июня этого года прокуроры САП направили дело в суд.

После Майдана Дмитрий и Леонид Крючковы были включены в разные схемы в энергетике благодаря рекомендации Игоря Кононенко, сообщал тогдашний глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. После двух лет сотрудничества Крючковы были отстранены от энергосектора.

В свою очередь Александр Ступак ранее был соучредителем ООО "Ректан" из группы Юры Енакиевского. Он также известен как учредитель ООО "Элейн", которое во времена Януковича поставляло топливо военным, и как партнер по ООО "Грандвуд Инвест" Алексея Чеботарева, близкого к экс-главе МВД Виталия Захарченко.