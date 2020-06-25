Госдолг вырос за месяц еще на $720 миллионов, – Минфин

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в мае в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2 209,46 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте – на 0,83%, до $82,12 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, в мае Минфин привлек 51,6 млрд грн от размещения ОВГЗ, в том числе рекордный объем средств в национальной валюте – 41,8 млрд грн, а также 9,8 млрд грн (в эквиваленте) от продажи номинированных в иностранной валюте шестимесячных облигаций на $368,8 млн.

В то же время в мае Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на сумму более $1 млрд.

С учетом выплат по ОВГЗ всего за отчетный период расходы на погашение государственного долга составили 43,2 млрд грн, а на обслуживание – 12,7 млрд грн.

"Колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ гривна по отношению к доллару США укрепилась на около 0,3%). Соответственно влияние на состояние государственного долга был незначительным", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным Минфина, в апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до $81,4 млрд, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до $80,38 млрд, а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.