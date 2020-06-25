Google будет платить СМИ за новости

Интернет-гигант Google анонсировал запуск новой программы, в рамках которой СМИ смогут получать средства от поисковика за показ их новостей в поисковой выдаче.

Об этом написал вице-президент Google по управлению продуктами Брэд Бендер в своем блоге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы объявляем программу лицензирования, чтобы платить изданием за качественный контент для нового опыта, связанного с новостями, который начнется в конце этого года", - написал Бендер. По его словам, эта программа поможет издателям монетизировать свой контент.

Бендер рассказал, что Google уже подписал соглашения о сотрудничестве с изданиями в Германии, Австралии и Бразилии. В частности, с интернет-гигантом в Германии будет сотрудничать SPIEGEL Group.

Кроме того, в рамках этого сотрудничества Google позволит читателям бесплатно просматривать материалы, в которых избранные издания установили только платный доступ (Рaywall).

"Это позволит медиа с платными подписчиков увеличить свою аудиторию и открыть возможность людям читать материалы, которые они обычно не видят", - пояснил Бендер.

Сначала новый продукт сотрудничества с медиа будет запущен в сервисах Google News и Google Discover. В настоящее время Google ведет переговоры с другими изданиями и планирует подписать больше сделок в ближайшие месяцы. Каким образом читателям будет представлен контент в рамках этого проекта, в Google не уточнили.