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Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты фармкомпаний Жеваго за 1,7 миллиарда

Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты фармкомпаний Жеваго за 1,7 миллиарда

Фонд гарантирования вкладом физических лиц запланировал на 10 июля в системе "ProZorro.Продажи" проведение "голландского" аукциона по продаже прав требования по десяти кредитным договорам АО "Банк "Финансы и кредит", которые заключены с юридическими лицами.

Стартовая цена пула составляет 1,65 млрд грн, в ходе торгов она может снизиться до 1,15 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"В обеспечении по кредитным договорам – единый имущественный комплекс – недвижимое имущество, движимое имущество, основные средства предприятия, находящегося в г. Львов; объекты недвижимости и основные средства, расположенные в г. Киев; земельные участки, находящиеся в Киевской области; товары в обороте; акции других компаний и имущественные права по договорам поставки", – сказано в сообщении.

По данным на сайте Фонда, по крайней мере часть имущества в залоге по кредитам принадлежит АО "Галичфарм", которое входит в корпорацию "Артериум" Константина Жеваго.

В Фонде отмечают, что все кредитные дела имеют просроченную задолженность.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года. Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго.

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