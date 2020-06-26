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Ахметов (1594) купівля (1306) Хмельниччина (141) Хмельницький (123) ДТЕК (1342)

ДТЭК Ахметова стал совладельцем государственного "Хмельницкоблэнерго" (обновлено)

ДТЭК Ахметова стал совладельцем государственного

Входящая в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова нидерландская компания DTEK GRIDS B.V. стала совладельцем АО "Хмельницкоблэнерго", основным собственником которого является государство.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

В частности, по состоянию на первый квартал 2020 года со DTEK GRIDS B.V принадлежит 6,75% акций облэнерго, тогда как ранее эта компания значительным пакетом акций не владела.

В то же время основным владельцем "Хмельницкобэнерго" остается Фонд государственного имущества (70,0089% акций).

Изестно, что ранее миноритарным пакетом "Хмельницкоблэнерго" владела группа VS Energy.

В пресс-службе ДТЭК заявили, что акции АО "Хмельницкоблэнерго" были приобретены холдингом более 10 лет назад.

"ДТЭК сообщает, что данный пакет акций изначально принадлежал компаниями ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" (ок. 4,87%) и DTEK HOLDINGS LIMITED (ок.1,88%). Акции были ими приобретены на фондовом рынке у различных третьих лиц в несколько этапов более 10 лет назад", - сообщает ДТЭК.

По данным ДТЭК, 30 марта 2020 года данные акции были проданы из указанных компаний в пользу DTEK GRIDS B.V. во исполнение требований законодательства о рынке электрической энергии в части анбандлинга (отделения) бизнеса распределения э/э от генерации и поставки.

"Информация о всех собственниках акций с долей более 5% акций является публичной и раскрывается на сайте АРИФРУ. Вероятно, поэтому и "создалось впечатление", что ДТЭК в лице DTEK GRIDS B.V. приобрел данный пакет. Данные действия - обычная внутригрупповая операция с целью соблюдения законодательных требований об анбандлинге, а не новое приобретение для Группы ДТЭК", - сообщает ДТЭК.

Как сообщалось, в мае 2019 года энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

Перед этим Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы VS Energy акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях, при условии соблюдения ряда обязательств.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии.

В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

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Топ коментарі
+18
Во всех нормальных развитых странах запрещены монополии, а у нас бандиту море по колено и захватывает все тихим храпом и никто ничего не говорит. Ахметов приватизировал Украину! Все национальные предприятия раньше несли деньги государству, а теперь их захватил Ахметов и все деньги платят Ахметову. Нужно все у него забрать и национализировать! И Ахметова за решетку отправить!
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25.06.2020 18:59
+13
бандіт ахмєтов з допомогою зєбидла краде всю економіку країни.
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25.06.2020 19:01
+13
Зато нам втирают что енергетика в Украине убыточная и нужно вводить РАБские тарифы. Тогда зачем и за какие деньги Ахметов скупает всю енергетику Украины? Где вообще антимонопольный комитет? Или вам повылазило что Ахметов и КО окупировали Украину и в любой момент положат страну на спину и присунут?
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25.06.2020 20:50
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Во всех нормальных развитых странах запрещены монополии, а у нас бандиту море по колено и захватывает все тихим храпом и никто ничего не говорит. Ахметов приватизировал Украину! Все национальные предприятия раньше несли деньги государству, а теперь их захватил Ахметов и все деньги платят Ахметову. Нужно все у него забрать и национализировать! И Ахметова за решетку отправить!
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25.06.2020 18:59 Відповісти
В данном случае он перекупил пакет у кацапов, а не государства.
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25.06.2020 20:12 Відповісти
да он и есть кацап! Его с Татарстана заслали! Во власти Татарстана был КГБшник, который завербовал Ахметова и КГБ в 90-е потом связалось плотно с русской мафией и Ахметова в Украину заслали КГБ и русская мафия и Московские ОПГ ему всегда помогали. Они хотят при помощи олигархов своих скупить Украину всю. Новинский тоже от русской мафии заслан смотрящим за УПЦ МП и также его цель скупать все предприятия и бизнес Украины, он работает от Усманова.
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25.06.2020 20:33 Відповісти
Eсли и заслали, то не Ринатку, а его родителей. Он то родился и вырос в Донецке.
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25.06.2020 23:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=W8pOUwNSbdU Ринатка был никто, пока КГБ не взорвали его дядейку.
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26.06.2020 19:14 Відповісти
В Казани?
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26.06.2020 19:37 Відповісти
На стадионе. В Донецке. Смотри, не перепутай.
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26.06.2020 19:43 Відповісти
У вас альтернативная история. Таким не интересуюсь.
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26.06.2020 20:12 Відповісти
https://webcome.wordpress.com/2011/04/06/%D1%8F%D0%BA-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%94/ Ахать Брагин, он же Алик Грек, дядя по матери Рината Ахметова. В 80-90-х годах был крупнейшим авторитетом и богатейшим человеком Донбасса. В 1995 году Брагин был взорван 5-ю килограммами пластида на трибуне его собственного стадиона «Шахтер». После его смерти вся криминальная империя Грека перешла к Ринату Ахметову.
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26.06.2020 20:37 Відповісти
Ринат, который всегда приходил с дядей на футбол, в этот раз решил не прийти.
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26.06.2020 20:39 Відповісти
Вы даете ссылку на абсолютно пустую страницу с одним абзацем текста.

Авторитетом Грек может и был, но вот на счет богатейшего человека 80-х, думается, писатель приврал. А по поводу дяди, нигде эта информация на вменяемых сайтах не обнаруживается. Какое то дальнее родство было, но не дядя-родной племянник.
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26.06.2020 21:25 Відповісти
Вам сколько лет?
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26.06.2020 21:32 Відповісти
Достаточно много. Криминальную войну в Донецке наблюдал воочию.
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26.06.2020 21:34 Відповісти
Что конкретно вы наблюдали? Что касается темы разговора.
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26.06.2020 21:43 Відповісти
Наблюдал расстрел на Буденовке местных авторитетов кавказского направления.
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26.06.2020 21:45 Відповісти
Шумный был 1994-й
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26.06.2020 21:46 Відповісти
Точно шумный? Ну тогда ты точно спец, кто был самый богатый и кто чей родственник.)
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26.06.2020 21:50 Відповісти
Я ничего не утверждаю. Просто подтверждений ваших слов нет. А версий заказа на ликвидацию Грека минимум 5. Кому какая нравится, тот той и придерживается. Не говоря о том, что могла быть комбинация совпавших локально интересов разных групп.
Да и хрен с ним, тем Греком. Давно сгнил, что бы о нем долго рассуждать.
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26.06.2020 21:56 Відповісти
Мне ваши умозаключения не интересны. Докажите обратное.
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26.06.2020 21:41 Відповісти
А с чего вы решили, что сами блистаете в философии и логике?
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26.06.2020 21:43 Відповісти
Кто вам это сказал?
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26.06.2020 21:48 Відповісти
Что это?
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26.06.2020 21:56 Відповісти
бандіт ахмєтов з допомогою зєбидла краде всю економіку країни.
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25.06.2020 19:01 Відповісти
А что он начал красть при зеленском? Или тебе петуху с твоего курятника виднее? Тебе все равно лишь бы что-то прокукарекать.
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26.06.2020 10:13 Відповісти
Зеленский мог бы это всё пресечь,но к сожалению потакает...
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26.06.2020 13:23 Відповісти
Одна из самых главных причин, Ахметов сдал Добнас, этот уещербень. Доказательств тут особо и не нужно.
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26.06.2020 14:42 Відповісти
Ой, і хто ж це "зробив разом"?!!
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25.06.2020 19:03 Відповісти
Пєця, який є співвласником ДТЕК.
Ще питання?
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26.06.2020 12:49 Відповісти
Та ви шо? І фактами підтвердите? Ню,ню.
Є ще одне питання? Чому ахметка тільки зараз, при Бене- Зеле, зміг запустити свої пазурі в ДЕРЖАВНУ компанію?
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26.06.2020 13:15 Відповісти
Яка мені різниця, що, і від чого імені, берше мостова. Я вірю фактам.
А ось і вони.
-https://censor.net/news/3203037/oligarh_kolomoyiskiyi_i_kum_putina_medvedchuk_yavlyayutsya_biznespartnerami_v_3h_oblenergo_na_2h_metallurgicheskih

-https://censor.net/news/3201255/medvedchuk_zadeklariroval_dolyu_v_telekanalah_11_i_22_kotoroyi_ranshe_vladel_surkis_dokument

-https://censor.net/news/3203038/u_kolomoyiskogo_obschie_s_medvedchukom_shemy_postavok_uglya_na_tsentrenergo_nv

-https://censor.net/news/3201238/medvedchuk_kolomoyiskiyi_kak_kum_putina_i_zeoligarh_obedinilis_protiv_mvf_video

І не варто приплітати до продажної зубАжілої шкапи тимошенко-піввареничка нашого Пастира, Турчинова.

https://censor.net/news/3201588/timoshenko_dubinskiyi_palitsa_i_esche_61_nardep_obratilis_v_konstitutsionnyyi_sud_izza_antikolomoyiskogo
https://censor.net/news/3201588/timoshenko_dubinskiyi_palitsa_i_esche_61_nardep_obratilis_v_konstitutsionnyyi_sud_izza_antikolomoyiskogohttps://biz.censor.net/columns/3198839/gazprom_ataku_ukranu_rukami_timoshenko_ta_medvedchukaа
А ось про "дозволив зайняти опзж друге місце" це взагалі- перл. Порох вам вночі мізки виїв, тому ви за лайно й голосували.

І що там про здачу України? Наказ відступати з зайнятих позицій, це команда велічайшего полководця В.А. Зеленського. Так що не плутайте Божий дар з яєшнею.
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26.06.2020 15:30 Відповісти
Дякувати не буду. Немає за що.
Яким прицопаним потрібно бути, щоб вірити чорноротій брехусі мостовій- гриценко, мачусі разумкова, що МОЖЛИВО компанія НАБЛИЖЕНА (ймовірно) до Порошенко МОЖЕ (а може й ні) викупила що ... ?
ДТЕК
Власник- https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=ALeKk02Rhiu-8MMHWrDN0U2n5j8jl9YFOw:1593171210398&q=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,+%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMhLMU7JUeIEsU3KjfMytNSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUokWs-hcmXGy9sOfC1otNF_Zd2KSjcGHBhR0X9l7YcLFJ4cLsC1uBgnuBAltAkhd2XGzfwcoIAN5c8wl3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiSpb-gsZ_qAhXJ4KYKHWwuDVIQmxMoATAVegQIDxAD Ринат Леонидович Ахметов
Ви здали Україну кацапам з олігархами. Жріт.те. І в пошуках виправдяння власної тупості, не морочте голову нормальним людям
показати весь коментар
26.06.2020 14:46 Відповісти
даже в путинской рашке нет такой монополии. Принднестровье, бандустан...
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25.06.2020 20:09 Відповісти
Зато нам втирают что енергетика в Украине убыточная и нужно вводить РАБские тарифы. Тогда зачем и за какие деньги Ахметов скупает всю енергетику Украины? Где вообще антимонопольный комитет? Или вам повылазило что Ахметов и КО окупировали Украину и в любой момент положат страну на спину и присунут?
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25.06.2020 20:50 Відповісти
Это какой-то трэш, ахметка в открытую скупает активы в сфере энергетики, а антимонопольный комитет делает вид, что это не страшно и монополии тут нет. При этом мы все заплатим за подобную щедрость зебильных и шоколадных чинуш из своего кармана.
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25.06.2020 21:06 Відповісти
Спонсор терористів й загарбників Донецька Ахметов спокійно живе й скуповує обленерго по країні.... як що петя його не посадив то лох-янєлохмінє42 точно не зможе.
Маємо бл#дь те що маємо....
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25.06.2020 21:55 Відповісти
ВІд Порошенка він відкупився. Немає у нашої влади ніякої совісті. Все купляється і продається. Така от система. І прізвище президента тут не важливе.
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26.06.2020 17:14 Відповісти
Согласно ст13 Конституции Украины ,все связанное со стратегическими отраслями ,в т.ч экономики(энергетика-основа,фундамент экономики) все 100% акций должны принадлежать государству. Потому что рукозадые "эффективные частные собственники"-"реформаторы" за 30 лет издевательств над страной показали свою тупоголовость и неспособность работать в интересах страны.Хотя все законодательство было подогнано под них,ставя гос.предприятия в заведомо проигрышные условия конкуренции (в т.ч назначены негодяйские "наб.советы" за доведением до банкротства)-хотя здесь "конкуренцией и "рынком" не пахло"-скорее это был открытый грабеж. Последний пример-"рознично-рыночные " законы 2018г в энергетике,которыми на шею АЭС,ГЭС и ТЭЦ была насильно посажены паразиты-АО,ООО и пр "Рога с копытами",которые стали "харчеваться" на балансах и потребителях-бытовых и промышленных. А что-бы это было удобнее делать-ввели "троянского коня"-альтенативно -зеленых негодяев,которым НКРЕКП создало все условия для грабежа атомщиков.Заменили грамотные кадры на "полезных идиотов",ограбили на 60 млрд.грн тех же атомщиков,отдав заработанные гос.предприятиями деньги на "харчевание" альтернативных говнюков,и обязали гос.предприятие "гарантированный покупатель,вместе с пенсами и льготниками кормить толстозадых зажравшихсы "зеленых" энергетиков,покупать у них ворованную энергию в 3 раза выше чем атомную. Как результат- разруха в энергетической отрасли. Кстати США предложили Германии свой проект строительства АЭС (зачем немцы разрушали свою АЭС в пользу "зеленых" наперсточников?Для нас это не урок?Будем танцевать гопака на "зеленых" граблях разрушая свои АЭС?)Почему до сих пор КСУ не отменяет все "реформаторские" законы,уничтожающие страну-вопрос конечно интересный. Дошло до того что и угольная отрасль- "курица,несущая золотые яйца" для бюджета,ценнейший ресурс-41% мирового энергетического баланса ,ценнейшее хим.сырье-не нужны нашим "бизнесменам". В общем надо приводить законодательство к нормам Конституции-отменять все 100% законов,принятых ей вразрез(до 90% после 2014г),мораторий на 10 лет всем "реформам" как это сделала Румыния и заняться реальной экономикой,вместо ее цифрового фейка. Надо начинать,потому что запас государства не беспредельный.Всем добра.
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25.06.2020 21:56 Відповісти
Шо то еще осталось не рыжего в етой стране?
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25.06.2020 22:16 Відповісти
Например, 93,25% акций Хмельницкоблэнерго.
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25.06.2020 23:30 Відповісти
Все остальное каламойшино
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26.06.2020 09:41 Відповісти
Ахметов купил на рынке у другой частной компании 6,75% акций Хмельницкоблэнерго. 6,75%, Карл!!!!! Тупая шоколадня тут же бросилась разгонять зраду.

Шоколадки, вы лучше объясните, почему Петр Алексеевич не купил в свое время 6,75% акций Киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса???? Почему он не купил 6,75% акций Ленкузни??? Почему он никогда не покупал ничего на рынке малыми пакетами? Почему он все приХватизировал сразу полностью? И не на рынке, а сразу от государства за копейки. Потому что только так можно быстро и сказочно разбогатеть. Покупки 6,75% на рынке у другой частной компании Петра Алексеевича никогда не интересовали. Потому что такой малый пакет не дает возможности захватить полный контроль над предприятием, придется публиковать прозрачную отчетность, участвовать в собрании акционеров и делиться прибылью с другими акционерами.
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25.06.2020 23:09 Відповісти
Ну купил, так купил. Объясни лучше, почему в энергетике жопа? Почему на предприятия приходят интересные ребята как бы с облэнерго и настойчиво предлагают платить за часть э/э наличкой, скручивая счетчики со снятием и установкой пломб?
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26.06.2020 16:07 Відповісти
Так Порох и сам робагател и армию поднял. Томоса добился, безвиза
А что сделал для армии Коломойша, который намного богаче?
Каломойша построил в Днепрпетровске самую большую в мире Синагогу.
Что сделал для армии Рыжий и пр.?
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26.06.2020 09:47 Відповісти
А что сделали лично вы? Особенно в 2014-2015 годах?
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26.06.2020 14:59 Відповісти
А ты сам что сделал, раз такие вопросы задаешь? Кончай по методичке шпарить, ольгинское
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26.06.2020 16:04 Відповісти
Коломойский, как раз, и помог материально территориальным батальонам, которые и остановили ползучую оккупацию Донбасса. Понятно, что он беспокоился о своей заднице, тем не менее.
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26.06.2020 17:39 Відповісти
при таких раскладах скоро будем сидеть при свечах или електроєнергия будет стоить как сбитый самолет ))
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26.06.2020 10:24 Відповісти
вы как зомби
безвиз безвиз --- во. что он обошелся народу
армию поднял народ за свои кровные
помню ,богданы ,Порошенко и до фронта не доехали
за такое - это реальные жизни в боевых условиях
а минометы ,,молот,,- жизни забрали
никто не ответил
и так во всем
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26.06.2020 11:15 Відповісти
Год прошел, нет Порошенка. А твоя бубочка умудрилась просрать даже то, что было хорошее...
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26.06.2020 16:03 Відповісти
Геша, ты про курс гривни?
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26.06.2020 19:24 Відповісти
Говорят тарифы на ЖД перевозки большие,ДТЭК работает "из последних сил". Но оказывается (как то между прочим) становится владельцем "убитых,требующих 50млр.грн. сетей". "Благодетель" опять взвалил на свои плечи эту ношу- наше имущество,дабы реализовывать "рынок"( как это возможно,если МОНОПОЛИСТ сейчас,ещё скупает активы что бы вообще кроме него не было конкурентов?) Что это за страна,где "тихой сапой" под всякие "информационные шумы" идёт ГРАБЕЖ.У нас есть государство или нет?Ну хотя бы ВИДИМОСТЬ приличий соблюдайте.
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26.06.2020 12:12 Відповісти
https://www.mgid.com/ghits/6142954/i/101107/0/pp/2/2?h=70**************************************************************&rid=257e4e7b-b7a5-11ea-af43-d094662f8ab5&ts=censor.net.ua&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&iv=11&k=916308fccx96Esmk9fV*fXL0.-qLfXL0gIv3fPS%2BfMfS%3DfLfK*fQ%3AfPA*fo*flffS%3DfQf%3AfaHR0cHM6Ly9iaXouY2Vuc29yLm5ldC51Y%249uZXdzLzMyMDQ0MjgvZHRla19haG1ldG92YV9zdGFsX3NvdmxhZGVsdHNlbV9nb3N1ZGFyc3R2ZW5ub2dvX2htZWxuaXRza29ibGVuZXJnb19vfaHR0cHM6Ly9jZW5zb3IubmV0LnVhL2ZvcnVtL2FsbA%3D%3DfKysvZm9ydW0vYWxsf*fMTJ8MjQ0OHwxMHwyNDMyffMHwwf!fcfMzd8MzIx*DEx*DEzMQ%3D%3DfOafK4fXL0.-5Yf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvODMuMC40MTAzLjExNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DfNHwzfV2luMzI%3DfMTgwfMXwxMDA%3DfOTIy*DY1Mw%3D%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fQf!f*f*&muid=jasXVUNbeuW4 Как нужно варить пельмени: хитрость, о которой мало кто знает

ДТЭК Ахметова стал совладельцем государственного "Хмельницкоблэнерго" - Цензор.НЕТ 963

Мать вашу!
Вы пельмени правильно варить не умеете, а лезете рассусоливать про миноритарные пакеты акций!
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26.06.2020 15:07 Відповісти
Интересно, это потому теперь по предприятиях стали ходить ребята в галстуках и требовать оплаты наличкой за часть э/э, параллельно скручивая счетчики со снятием/установкой пломб?
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26.06.2020 16:01 Відповісти
Джон, по-быстрому объясни товарищам, почему ребята не в масках. У нас очень мало времени.
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26.06.2020 19:41 Відповісти
просто спасибо.
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26.06.2020 17:02 Відповісти

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