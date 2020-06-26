ДТЭК Ахметова стал совладельцем государственного "Хмельницкоблэнерго" (обновлено)
Входящая в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова нидерландская компания DTEK GRIDS B.V. стала совладельцем АО "Хмельницкоблэнерго", основным собственником которого является государство.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.
В частности, по состоянию на первый квартал 2020 года со DTEK GRIDS B.V принадлежит 6,75% акций облэнерго, тогда как ранее эта компания значительным пакетом акций не владела.
В то же время основным владельцем "Хмельницкобэнерго" остается Фонд государственного имущества (70,0089% акций).
Изестно, что ранее миноритарным пакетом "Хмельницкоблэнерго" владела группа VS Energy.
В пресс-службе ДТЭК заявили, что акции АО "Хмельницкоблэнерго" были приобретены холдингом более 10 лет назад.
"ДТЭК сообщает, что данный пакет акций изначально принадлежал компаниями ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" (ок. 4,87%) и DTEK HOLDINGS LIMITED (ок.1,88%). Акции были ими приобретены на фондовом рынке у различных третьих лиц в несколько этапов более 10 лет назад", - сообщает ДТЭК.
По данным ДТЭК, 30 марта 2020 года данные акции были проданы из указанных компаний в пользу DTEK GRIDS B.V. во исполнение требований законодательства о рынке электрической энергии в части анбандлинга (отделения) бизнеса распределения э/э от генерации и поставки.
"Информация о всех собственниках акций с долей более 5% акций является публичной и раскрывается на сайте АРИФРУ. Вероятно, поэтому и "создалось впечатление", что ДТЭК в лице DTEK GRIDS B.V. приобрел данный пакет. Данные действия - обычная внутригрупповая операция с целью соблюдения законодательных требований об анбандлинге, а не новое приобретение для Группы ДТЭК", - сообщает ДТЭК.
Как сообщалось, в мае 2019 года энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.
Перед этим Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы VS Energy акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях, при условии соблюдения ряда обязательств.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.
По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.
В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии.
В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".
Будь ласка, зачекайте...
Авторитетом Грек может и был, но вот на счет богатейшего человека 80-х, думается, писатель приврал. А по поводу дяди, нигде эта информация на вменяемых сайтах не обнаруживается. Какое то дальнее родство было, но не дядя-родной племянник.
Да и хрен с ним, тем Греком. Давно сгнил, что бы о нем долго рассуждать.
Ще питання?
Є ще одне питання? Чому ахметка тільки зараз, при Бене- Зеле, зміг запустити свої пазурі в ДЕРЖАВНУ компанію?
А ось і вони.
-https://censor.net/news/3203037/oligarh_kolomoyiskiyi_i_kum_putina_medvedchuk_yavlyayutsya_biznespartnerami_v_3h_oblenergo_na_2h_metallurgicheskih
-https://censor.net/news/3201255/medvedchuk_zadeklariroval_dolyu_v_telekanalah_11_i_22_kotoroyi_ranshe_vladel_surkis_dokument
-https://censor.net/news/3203038/u_kolomoyiskogo_obschie_s_medvedchukom_shemy_postavok_uglya_na_tsentrenergo_nv
-https://censor.net/news/3201238/medvedchuk_kolomoyiskiyi_kak_kum_putina_i_zeoligarh_obedinilis_protiv_mvf_video
І не варто приплітати до продажної зубАжілої шкапи тимошенко-піввареничка нашого Пастира, Турчинова.
https://censor.net/news/3201588/timoshenko_dubinskiyi_palitsa_i_esche_61_nardep_obratilis_v_konstitutsionnyyi_sud_izza_antikolomoyiskogo
https://censor.net/news/3201588/timoshenko_dubinskiyi_palitsa_i_esche_61_nardep_obratilis_v_konstitutsionnyyi_sud_izza_antikolomoyiskogohttps://biz.censor.net/columns/3198839/gazprom_ataku_ukranu_rukami_timoshenko_ta_medvedchukaа
А ось про "дозволив зайняти опзж друге місце" це взагалі- перл. Порох вам вночі мізки виїв, тому ви за лайно й голосували.
І що там про здачу України? Наказ відступати з зайнятих позицій, це команда велічайшего полководця В.А. Зеленського. Так що не плутайте Божий дар з яєшнею.
Яким прицопаним потрібно бути, щоб вірити чорноротій брехусі мостовій- гриценко, мачусі разумкова, що МОЖЛИВО компанія НАБЛИЖЕНА (ймовірно) до Порошенко МОЖЕ (а може й ні) викупила що ... ?
ДТЕК
Власник- https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=ALeKk02Rhiu-8MMHWrDN0U2n5j8jl9YFOw:1593171210398&q=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,+%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMhLMU7JUeIEsU3KjfMytNSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUokWs-hcmXGy9sOfC1otNF_Zd2KSjcGHBhR0X9l7YcLFJ4cLsC1uBgnuBAltAkhd2XGzfwcoIAN5c8wl3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiSpb-gsZ_qAhXJ4KYKHWwuDVIQmxMoATAVegQIDxAD Ринат Леонидович Ахметов
Ви здали Україну кацапам з олігархами. Жріт.те. І в пошуках виправдяння власної тупості, не морочте голову нормальним людям
Маємо бл#дь те що маємо....
Шоколадки, вы лучше объясните, почему Петр Алексеевич не купил в свое время 6,75% акций Киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса???? Почему он не купил 6,75% акций Ленкузни??? Почему он никогда не покупал ничего на рынке малыми пакетами? Почему он все приХватизировал сразу полностью? И не на рынке, а сразу от государства за копейки. Потому что только так можно быстро и сказочно разбогатеть. Покупки 6,75% на рынке у другой частной компании Петра Алексеевича никогда не интересовали. Потому что такой малый пакет не дает возможности захватить полный контроль над предприятием, придется публиковать прозрачную отчетность, участвовать в собрании акционеров и делиться прибылью с другими акционерами.
А что сделал для армии Коломойша, который намного богаче?
Каломойша построил в Днепрпетровске самую большую в мире Синагогу.
Что сделал для армии Рыжий и пр.?
безвиз безвиз --- во. что он обошелся народу
армию поднял народ за свои кровные
помню ,богданы ,Порошенко и до фронта не доехали
за такое - это реальные жизни в боевых условиях
а минометы ,,молот,,- жизни забрали
никто не ответил
и так во всем
Мать вашу!
Вы пельмени правильно варить не умеете, а лезете рассусоливать про миноритарные пакеты акций!