"Укрзализныця" с завтрашнего дня полностью восстановит сообщение на Прикарпатье

"Укрзализныця" заканчивает работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков на Прикарпатье и запустит туда первые пригородные поезда. В частности, в рейсы отправятся поезда Коломыя-Снятин и Ивано-Франковск-Яремче.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

По данным компании, сейчас проводятся активные восстановительные работы на участках пути, которые были закрыты в результате масштабных паводков на Прикарпатье. Всего было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. По состоянию на утро 25 июня последствия непогоды ликвидированы на 9 участках.

"Основные работы проводились в районе рек Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Сейчас восстановительные работы завершены на перегонах Делятин-Яремче, Яремче-Микуличин, Долина-Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин-Ворохта, Бурштын-Галич, Калуш-Бочаров и Заболотив-Видинев", – отмечается в сообщении.

По предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов 25 июня в 22:00. Также путевые работники проводят внеплановые осмотры и обходы для выявления повреждений и их оперативного устранения.