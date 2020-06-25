МАУ увеличила количество направлений полетов летом

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" расширяет перечень направлений для путешествий в июле и августе в связи с ослаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинцев, которые путешествуют в туристических целях.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передает БизнесЦензор.

Внутренние рейсы будут выполняться по трем направлениям – Херсон, Одесса и Львов.

"В период с 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние необоротные рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев каждое воскресенье. Такой расклад позволит развивать внутренний туризм "выходного дня", а также учитывает интересы внутриукраинской бизнес-миграции", – отмечается в сообщении.

В первой половине августа изменится расписание по направлению Киев-Одесса: рейсы будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (Одесса-Киев: понедельник, вторник, четверг, суббота). С 16 по 31 августа эти частоты могут расшириться рейсами в Одессу каждый четверг (каждую пятницу - в обратном направлении).

Международные рейсы будут выполняться по направлениям регулярной программы полетов МАУ – Стамбул, Тель-Авив, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбилиси, Батуми, Ларнака, Афины, Лондон, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона, Кишинёв, а также храниться периодические рейсы в Торонто.

МАУ в период 1-15 июля планирует выполнять пятничные и воскресные рейсы Киев (KBP)-Стамбул (IST), каждую субботу - Одесса (ODS)-Стамбул (IST), каждый четверг и воскресенье - Киев-Тель-Авив (TLV) и еженедельно Одесса-Тель-Авив (TLV).

Кроме этого, предусматриваются рейсы Киев - Амстердам (AMS) каждый вторник и субботу, Киев-Париж (CDG) в среду, воскресенье еженедельно.

С 16 по 30 июля данную программу расширят рейсы Киев-Стамбул (IST) и Киев-Тель-Авив (TLV) каждый вторник. Рейсы в Дубай (DXB) начнут выполняться по средам и субботам. Также планируется расширение международных направлений. К уже открытым добавятся рейсы Киев-Ларнака (LCA) каждую субботу, Киев-Афины (ATH) еженедельно, Киев-Лондон (LGW) - понедельник, пятница.

На вторую половину июля также запланированы рейсы Киев-Торонто (YYZ) каждую субботу и Торонто-Киев еженедельно.

В августе планируется дальнейшее расширение международных направлений из 2-3 частотами в неделю. Сеть сформируют Киев-Ницца (NCE), Киев-Рим (FCO), Киев-Баку (GYD), Киев-Берлин (TXL), Киев-Милан (MXP), Киев-Прага (PRG), Киев-Ереван (EVN), Киев-Кишинев (KIV), Киев-Мадрид (MAD), Киев-Мюнхен (MUC), Киев-Франкфурт (FRA), Киев-Вена (VIE), Киев-Барселона (BCN).