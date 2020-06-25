"Укравтодор" начал строительство дорог из отходов металлургии

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало использовать металлургические шлаки вместо природных каменных материалов (гранитных) для обустройства слоев дорожной одежды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при строительстве дорог уже использовано почти 30 тыс. куб. м металлургических шлаков, передает БизнесЦензор.

"В целом в 2020 году планируется использовать 482 тысяч кубометров металлургических шлаков при строительстве дорог. Их используют на строительстве дорог в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Наибольший объем шлаков, 373 тыс. кубометров используют в Днепропетровской области – на строительстве первого украинского хайвея – маршрута Киев - Днепр (дорога Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка)", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров 4 декабря 2019 года принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве", предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах. Речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.

Согласно решению Кабмина, отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и ремонту дорог будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельным его весом не менее 10%. До этого ценовой критерий оставался единственным критерием, который применялся заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

В феврале 2020 года Кабинет министров разрешил использовать металлургические шлаки при строительстве дорог.