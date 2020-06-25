БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1043 відвідувача онлайн
Новини
10 981 26
дороги (1545) металургія (868) будівництво (2195) Укравтодор (724)

"Укравтодор" начал строительство дорог из отходов металлургии

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало использовать металлургические шлаки вместо природных каменных материалов (гранитных) для обустройства слоев дорожной одежды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при строительстве дорог уже использовано почти 30 тыс. куб. м металлургических шлаков, передает БизнесЦензор.

"В целом в 2020 году планируется использовать 482 тысяч кубометров металлургических шлаков при строительстве дорог. Их используют на строительстве дорог в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Наибольший объем шлаков, 373 тыс. кубометров используют в Днепропетровской области – на строительстве первого украинского хайвея – маршрута Киев - Днепр (дорога Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка)", – отмечается в сообщении.

Укравтодор начал строительство дорог из отходов металлургии 01

Как сообщалось, Кабинет министров 4 декабря 2019 года принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве", предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах. Речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.

Согласно решению Кабмина, отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и ремонту дорог будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельным его весом не менее 10%. До этого ценовой критерий оставался единственным критерием, который применялся заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

В феврале 2020 года Кабинет министров разрешил использовать металлургические шлаки при строительстве дорог.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+14
п.с. http://automagistral.com.ua/ru/news/iz-nastupnogo-roku-vikoristannja-shlaku-pri-budivnictvi-dorig-mozhe-stati-obov-jazkovim-u-dejakih-promislovih-regionah/
В промышленных регионах Украины еще со времен СССР доменный шлак как материал применяется преимущественно лишь в слоях дорожного основания при строительстве дорог. Немало дорог в Днепропетровской области построено с использованием шлака.Мы и сегодня используем шлак, например, при строительстве новой дороги Н-31 «Днепр-Решетиловка» в качестве нижнего слоя основания толщиной 26 см.«Преимущество шлака в низкой цене и возможности обеспечить необходимую прочность дорожной конструкции. Но есть и существенные недостатки, которые следует учитывать. Слой из шлака со временем превращается фактически в бетон. С годами формируется очень прочная основа дороги», - объясняет инженер отдела технического контроля« Автомагистрали-Юг »Артем Животов.На первый взгляд, прочная основа - это хорошо. Но «плита» из шлака, как и все жесткие материалы, имеет свойство менять линейные размеры при колебаниях температуры. Это может приводить к деформации верхних слоев дорожного покрытия, если в конструктиве дороги не предусмотреть дополнительные меры (устройство щебеночных деформационных швов), которые будут выполнять функцию «демпфера». Ошибочность проектных решений при использовании шлака в «чистом виде» наглядно доказывают построенные еще в советское время автодороги Днепропетровщины, которые сегодня будто усеяны «лежачими полицейскими» и трещинами.
показати весь коментар
25.06.2020 17:47
+7
Они используются в подстилающем слое и основании. А не в покрытии. Ничего там истираться не будет. Правильное решение. Удешевляет строительство. Если технологии выдержаны.
показати весь коментар
25.06.2020 20:05
+4
сомнительно.. эти шлаки обладают высокой абразивностью, и шины будут стирать намного быстрее.
Разве что шлак использовать в нижних слоях дороги
показати весь коментар
25.06.2020 17:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сомнительно.. эти шлаки обладают высокой абразивностью, и шины будут стирать намного быстрее.
Разве что шлак использовать в нижних слоях дороги
показати весь коментар
25.06.2020 17:44 Відповісти
п.с. http://automagistral.com.ua/ru/news/iz-nastupnogo-roku-vikoristannja-shlaku-pri-budivnictvi-dorig-mozhe-stati-obov-jazkovim-u-dejakih-promislovih-regionah/
В промышленных регионах Украины еще со времен СССР доменный шлак как материал применяется преимущественно лишь в слоях дорожного основания при строительстве дорог. Немало дорог в Днепропетровской области построено с использованием шлака.Мы и сегодня используем шлак, например, при строительстве новой дороги Н-31 «Днепр-Решетиловка» в качестве нижнего слоя основания толщиной 26 см.«Преимущество шлака в низкой цене и возможности обеспечить необходимую прочность дорожной конструкции. Но есть и существенные недостатки, которые следует учитывать. Слой из шлака со временем превращается фактически в бетон. С годами формируется очень прочная основа дороги», - объясняет инженер отдела технического контроля« Автомагистрали-Юг »Артем Животов.На первый взгляд, прочная основа - это хорошо. Но «плита» из шлака, как и все жесткие материалы, имеет свойство менять линейные размеры при колебаниях температуры. Это может приводить к деформации верхних слоев дорожного покрытия, если в конструктиве дороги не предусмотреть дополнительные меры (устройство щебеночных деформационных швов), которые будут выполнять функцию «демпфера». Ошибочность проектных решений при использовании шлака в «чистом виде» наглядно доказывают построенные еще в советское время автодороги Днепропетровщины, которые сегодня будто усеяны «лежачими полицейскими» и трещинами.
показати весь коментар
25.06.2020 17:47 Відповісти
Они используются в подстилающем слое и основании. А не в покрытии. Ничего там истираться не будет. Правильное решение. Удешевляет строительство. Если технологии выдержаны.
показати весь коментар
25.06.2020 20:05 Відповісти
отходы будут по схеме "Ротердам+" закупаться?
показати весь коментар
25.06.2020 23:05 Відповісти
А щебень, песок и гравий по какой схеме закупаются? Вот по той же и его аналог. Только дешевле.
показати весь коментар
26.06.2020 00:02 Відповісти
Ну да, конечно дешевле. Не для того наши бедняжки олигархи это решение продавливали, чтобы дешевле отдавать. Стоимость будет, как у поставок дизтоплива для армии Коломойским - по цене щебня..
показати весь коментар
26.06.2020 10:19 Відповісти
Дело в том, что шлак нужно утилизировать, хотя бы даже складировать. Это расходы и не малые. Так что металлургам двойная выгода.
показати весь коментар
26.06.2020 11:32 Відповісти
щебень и гравий идет через фирмы-прокладки Юзика... для того вислюк его и поставил контролировать эту область.
показати весь коментар
26.06.2020 12:33 Відповісти
Не забывайте про битум по цене Роттердам+6. Беня своего не упустит.
показати весь коментар
26.06.2020 13:12 Відповісти
У этих через "Ростов +" закупается все
показати весь коментар
26.06.2020 12:27 Відповісти
Когда уже в Киеве начнете строить дороги? Ето же пздц а не дороги, каждый день как по фронтовой грунтовке передвигаешься
показати весь коментар
25.06.2020 20:52 Відповісти
омеляна в отходы пустите..или лопату дайте ему)
показати весь коментар
25.06.2020 21:38 Відповісти
Участок Жашков- Умань, Одесская трасса ,Кирпа делал тоже самое и всем рассказывали, шо дешево. Ти сами люди в ту саму хату.
показати весь коментар
25.06.2020 22:59 Відповісти
для молодих виборців Зе!, мусите історичну довідку прикріпити хто такий Кірпа?
показати весь коментар
26.06.2020 16:38 Відповісти
Дороги из говна и палок?
показати весь коментар
26.06.2020 04:15 Відповісти
100%
показати весь коментар
26.06.2020 18:00 Відповісти
Может я чего-то не понимаю, ведь эти шлаки - радиоактивные!
показати весь коментар
26.06.2020 09:17 Відповісти
Правильно понимаеш!!! Даже при совке это понимали-иначе бы уже давно на авто дорогу выбросили бы все ДАРМОВЫЕ промышленные металлургические отвалы и шахтные терриконы! Одно интересно...учли ли новаторы то что по новомодным дорогам будет ездить в 12 раз транспорта(чем при советах) и тысячи 50 тонных фур?!
показати весь коментар
26.06.2020 10:59 Відповісти
Гранулированные доменные шлаки используют в качестве добавки к сырью (до 20%) при производстве портландцемента вместо глины или как активные добавки к портланд цементному клинкеру Применение в цементном производстве доменного шлака при соответствующей технологии способствует получению цемента, который владеет специальными строительно-техническими свойствами. Цемент, изготовленный на шлаковом сырье, используется для изготовления бетонных и железобетонных изделий, прикаменной кладке и как штукатурный материал======== мы все уже должны быть мертвы
показати весь коментар
26.06.2020 13:26 Відповісти
С какого перепуга?
показати весь коментар
26.06.2020 11:32 Відповісти
Так и есть.
показати весь коментар
26.06.2020 17:58 Відповісти
Ну и правильное решение)економия денег+уберутся отвалы шлака....который абсолютно не украшает пейзажи промышленных районов)
показати весь коментар
26.06.2020 12:48 Відповісти
100%, тільки про екологію і думали.... А на цитату:" предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах. Источник: https://biz.censor.net/n3204395"
Увагу не звертайте.
показати весь коментар
26.06.2020 16:44 Відповісти
Это очень плохо.
показати весь коментар
26.06.2020 17:57 Відповісти
Это очередной олигархичный развод на бабло Украину.
показати весь коментар
26.06.2020 17:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 