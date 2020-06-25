"Укравтодор" начал строительство дорог из отходов металлургии
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало использовать металлургические шлаки вместо природных каменных материалов (гранитных) для обустройства слоев дорожной одежды.
Как сообщает пресс-служба ведомства, при строительстве дорог уже использовано почти 30 тыс. куб. м металлургических шлаков, передает БизнесЦензор.
"В целом в 2020 году планируется использовать 482 тысяч кубометров металлургических шлаков при строительстве дорог. Их используют на строительстве дорог в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Наибольший объем шлаков, 373 тыс. кубометров используют в Днепропетровской области – на строительстве первого украинского хайвея – маршрута Киев - Днепр (дорога Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка)", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Кабинет министров 4 декабря 2019 года принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве", предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах. Речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.
Согласно решению Кабмина, отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и ремонту дорог будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельным его весом не менее 10%. До этого ценовой критерий оставался единственным критерием, который применялся заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.
В феврале 2020 года Кабинет министров разрешил использовать металлургические шлаки при строительстве дорог.
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Разве что шлак использовать в нижних слоях дороги
В промышленных регионах Украины еще со времен СССР доменный шлак как материал применяется преимущественно лишь в слоях дорожного основания при строительстве дорог. Немало дорог в Днепропетровской области построено с использованием шлака.Мы и сегодня используем шлак, например, при строительстве новой дороги Н-31 «Днепр-Решетиловка» в качестве нижнего слоя основания толщиной 26 см.«Преимущество шлака в низкой цене и возможности обеспечить необходимую прочность дорожной конструкции. Но есть и существенные недостатки, которые следует учитывать. Слой из шлака со временем превращается фактически в бетон. С годами формируется очень прочная основа дороги», - объясняет инженер отдела технического контроля« Автомагистрали-Юг »Артем Животов.На первый взгляд, прочная основа - это хорошо. Но «плита» из шлака, как и все жесткие материалы, имеет свойство менять линейные размеры при колебаниях температуры. Это может приводить к деформации верхних слоев дорожного покрытия, если в конструктиве дороги не предусмотреть дополнительные меры (устройство щебеночных деформационных швов), которые будут выполнять функцию «демпфера». Ошибочность проектных решений при использовании шлака в «чистом виде» наглядно доказывают построенные еще в советское время автодороги Днепропетровщины, которые сегодня будто усеяны «лежачими полицейскими» и трещинами.
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