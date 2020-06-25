Беларусь отменила обязательную самоизоляцию для граждан из 51 страны

Беларусь внесла в обновленный "зеленый список" 51 страну, по приезду из которых не нужно проходить 14-дневную самоизоляцию.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Последнее обновление проведено 25 июня Минздравом республики. Он исключил из списка стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, 14 государств.

Среди них Австралия, Египет, Израиль, Грузия, Канада, Нидерланды, Великобритания, ОАЭ, Казахстан, Южная Корея, Сингапур, США, Турция и Япония.

"В отношении лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, исключенных 25 июня 2020 года из Перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется", - отмечается в сообщении Минздрава.

Ранее ведомство сделало необязательным карантин по приезду в Беларусь из следующих стран: