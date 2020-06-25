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Білорусь (1565) карантин (2077)

Беларусь отменила обязательную самоизоляцию для граждан из 51 страны

Беларусь отменила обязательную самоизоляцию для граждан из 51 страны

Беларусь внесла в обновленный "зеленый список" 51 страну, по приезду из которых не нужно проходить 14-дневную самоизоляцию.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Последнее обновление проведено 25 июня Минздравом республики. Он исключил из списка стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, 14 государств.

Среди них Австралия, Египет, Израиль, Грузия, Канада, Нидерланды, Великобритания, ОАЭ, Казахстан, Южная Корея, Сингапур, США, Турция и Япония.

"В отношении лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, исключенных 25 июня 2020 года из Перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется", - отмечается в сообщении Минздрава.

Ранее ведомство сделало необязательным карантин по приезду в Беларусь из следующих стран:

  • Австрия
  • Албания
  • Бельгия
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Лихтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Молдова
  • Монако
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Северная Македония
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Черногория
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Эстония
  • Китай

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Украины в этом списке нет. Значит ситуация в Украине хуже чем в Италии и Испании. А Зеленский говорит, что он не плохо справился с коронавирусом.
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26.06.2020 04:35 Відповісти

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