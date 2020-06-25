Больше 35% жителей Запорожской области начали использовать онлайн-сервисы для оплаты за газ

Более 170 тысяч клиентов ООО "Запорожгаз сбыт" зарегистрировались в личном кабинете на сайте 104.ua.

Как сообщает пресс-служба компании, чтобы обеспечить доступ клиентов к лицевому счету, дать возможность им вовремя платить за газ и решать "газовые" вопросы онлайн в период карантина специалисты газовой компании внедрили экспресс-регистрацию "Личного кабинета" на сайте 104.ua, передает БизнесЦензор.

"Теперь, воспользовавшись этой услугой, каждый клиент не выходя из дома имеет постоянный доступ к собственному лицевому счету", – отмечается в сообщении.

Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 007 6104 и указать оператору свой лицевой счет. В ответ клиент получит смс с паролем для доступа в "Личный кабинет" и логином. Далее нужно перейти по ссылке, указанной в сообщении, ввести логин и пароль – и можно без ограничений пользоваться услугами онлайн.

"С началом карантина количество новых пользователей личным кабинетом увеличивается каждый день. Наша компания внедрила экспресс-регистрацию и оптимизировала другие дистанционные услуги", – отметил директор ООО "Запорожгаз сбыт" Владислав Витютин.

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По данным компании, только за пять месяцев 2020 года 50 тысяч клиентов подключились к онлайн сервису 104.ua и таким образом получили круглосуточный доступ к собственному лицевому счету и возможность дистанционно рассчитываться за природный газ.

Клиенты также могут свободно пользоваться и другими онлайн-сервисами компании, такими как мобильные приложения 104 Mobile, 104 и Mobile Light, чат-бот 7104ua и круглосуточная связь с контакт-центром.