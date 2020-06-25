Кабмин упростил отбор инвестиционных проектов под госгарантии

Кабинет министров одобрил предложенный Министерством энергетики проект постановления, упростивший процедуру отбора инвестиционных проектов, под реализацию которых предоставляются государственные гарантии.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно тексту проекта постановления о внесении изменений в Порядок отбора инвестпроектов, для реализации которых предоставляется господдержка, предложено отменить норму относительно размера долговых обязательств, выполнение которых предусматривается обеспечить госгарантиями.

В пояснительной записке к проекту постановления указывается, что необходимость внесения таких изменений продиктована принятием в апреле текущего года изменений в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым сняты ограничения на размер долговых обязательств, выполнение которых осуществляется под госгарантии. В записке уточняется, что ранее действующая норма предусматривала предоставление госгарантий для обеспечение частичного – не более 80% – выполнения долговых обязательств.

Кроме того, проектом постановления предложено отменить форму подачи заявки на предоставление госгарантий под инвестпроекты, что, по мнению, Минэнерго, создает дополнительные регуляторные механизмы.

Ожидается, что принятие постановления позволит увеличить инвестирование в экономику Украины, в частности, в развитие критически важной инфраструктуры.

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Кабинет министров в начале июня одобрил проект правок в госбюджет на 2020 год по предоставлению государственных гарантий ЧАО "Укргидроэнерго" для реализации проектов по достройке третьей очереди Днестровской ГАЭС и строительству Каневской ГАЭС.

"С целью обеспечения стабильной работы энергосистемы существует безотлагательная потребность в строительстве маневренных мощностей. Уже принято решение о достройке третьей очереди Днестровской ГАЭС и строительству Каневской ГАЭС. "Укргидроэнерго" ищет источники финансирования такого строительства и подписало несколько меморандумов с иностранными компаниями", – сообщила врио главы Минэкоэнерго Ольга Буславец, представляя проект изменений в закон о госбюджете.

По ее словам, привлечение льготного заимствования под реализацию строительства ГАЭС возможно при условии предоставления государственных гарантий.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" 22 мая заказало Консорциуму "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" завершение строительства первой очереди Днестровской ГАЭС за 2,96 млрд грн.

Согласно условиям договора, первую очередь станции в составе трех гидроагрегатов должны достроить до конца 2022 года.