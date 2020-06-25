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Украина начала расследование против импорта фанеры из Беларуси

Украина начала расследование против импорта фанеры из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину фанеры происхождением из Беларуси.

Решение комиссии о начале расследования вступает в силу с момента его публикации, говорится в объявлении в газете "Урядовый курьер" от 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, соответствующую жалобу МКМТ получила от ООО "Костопольский фанерный завод", ЧП "Укргосптовары", ООО "Униплит", ООО "Стандарт 2002", производственного кооператива "Старт".

Как утверждают заявители, в течение периода наблюдений вплоть до третьего квартала 2019 года доля импорта фанеры из Беларуси возросла в абсолютных показателях на 691%, в отношении потребления – на 559%, производства – на 858%.

Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину фанеры из Беларуси производился в таких объемах и на таких условиях, которые могли нанести ущерб национальному товаропроизводителю.

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Расследование касается фанеры клееной из слоистой древесины в листах толщиной от 3 до 30 мм с максимальными размерами длины (ширины) не более 1525 мм по кодам 4412 32 10 00; 4412 32 90 00; 4412 39 00 00; 4412 99 40 00; 4412 99 50 00; 4412 99 85 00 происхождением из Беларуси.

Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономики. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.

По данным Госстата, в 2019 году импорт фанеры по коду 4412 32 из Беларуси составил 16,95 тыс. тонн на $8,4 млн, тогда как экспорт в эту страну – 6,4 тонн на $11,2 тыс. Импорт по коду 4412 39 составил 1,6 тыс. тонн на $1 млн, тогда как экспорт таких товаров в Беларусь отсутствовал. Импорт по коду 4412 99 составил 17 тонн на $535 тыс. при экспорте 1,1 тонн на $3,1 тыс.

В целом Украина в прошлом году импортировала товаров по этим кодам на $26,5 млн, экспортировала на $59 млн.

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