Кабмин привязал цену на газ поставщика "последней надежды" к котировкам на хабе NCG

Кабинет министров утвердил формулу ценообразования на природный газ будущего поставщика "последней надежды" (ППН), привязав цену к котировкам на немецком газовом хабе NCG.

Соответствующее решение о внесении изменений в правительственные постановления №809 (от 30 сентября 2015 года) и №873 (от 21 октября 2015 года) было принято на заседании 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно тексту проекта постановления, компания, которую по результатам конкурса определят поставщиком "последней надежды", должна будет поставлять газ потребителям по цене, за основу которой берется среднеарифметическая цена торгов на NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки. Среднеарифметическое значение фактических цен (Settlement Price) газа на следующий месяц поставки (Front Month) на хабе NCG за 1-22 число берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX.

Помимо значений NCG в формуле также учитывается коэффициент соотношения единиц энергии к объему, спред, курс гривни к евро, сформировавшийся за период с 1 по 22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

В свою очередь наценка к указанной формуле будет представлять собой минимальное среди предложенных участниками конкурса по отбору ППН значение, исходя из которого и будет определен победитель.

Обновленный порядок конкурса на ППН предусматривает проведение квалификационного отбора, во время которого конкурсная комиссия оценит соответствие участников ряду требований, выдвигаемых к ППН. В частности, речь идет о таких основных критериях как: возможность участника взять на себя обязательство соблюдать законодательство в части прав и обязанностей ППН, наличие на счетах участника средств на приобретение/накопление запасов газа в ПХГ либо наличие договора с собственником газа в ПХГ в объеме, который не может быть меньше максимального значения месячного потребления газа всеми потребителями Украины в течение отопительного сезона 2019-2020.

Участники, прошедшие квалификационный отбор, допускаются к последнему этапу, на котором и будут бороться за победу, предлагая наименьшую наценку.

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Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.