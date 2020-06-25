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Кабмин одобрил эксперимент по внедрению электронного резидентства

Кабмин одобрил эксперимент по внедрению электронного резидентства

Кабинет министров на заседании в четверг, 25 июня, одобрил запуск с 1 июля эксперимента по внедрению в Украине электронного резидентства, а также утвердил соответствующий порядок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

"Э-резидентство… это особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине", – отмечается в сообщении.

В Минцифры уточнили, что проект создается прежде всего для представителей креативных индустрий – IТ, маркетинг, реклама, гейминг.

Благодаря электронному резидентству иностранцы смогут получать онлайн украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность открыть онлайн счет в украинском банке, а также упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

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Согласно постановлению, Министерство цифровой трансформации в течение двух месяцев должно разработать акты, необходимые для внедрения эксперимента и обеспечить их принятие Кабмином, а в течение трех месяцев – определить перечень государств для введения эксперимента и обеспечить создание и функционирование системы "Э-резидент", который станет частью портала "Дия".

В Минцифры ожидают, что первыми э-резидентами станут иностранные IТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.

"Это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным Восточноевропейским IT-хабом. Благодаря э-резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, в первую очередь, IT-специалистами", – прокомментировал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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