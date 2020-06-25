СЕТАМ выставил на продажу самолет АН-140 за 22 миллиона. ФОТО

ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции выставило на продажу через электронный аукцион OpenMarket находящийся в Запорожье пассажирский самолет АН-140-100 со стартовой ценой 22,26 млн грн.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, самолет выставлен частным исполнителем по ипотечному договору, передает БизнесЦензор.

"Этот самолет является прекрасным образцом отечественного самолетостроения, стоимость которого на момент выпуска составляла около $20 млн. Учитывая, что он эксплуатировался всего 10 лет, покупка такого воздушного судна может стать выгодной инвестицией для нового владельца", – отметил и.о. генерального директора СЕТАМ Александр Мамро.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июня, гарантийный взнос составляет 1,11 млн грн, шаг аукциона – 222,64 тыс. грн.

Согласно описанию лота, выставленный на продажу пассажирский самолет совершил первый полет в 2004 году, последней датой эксплуатации указан январь 2014 года.

"На момент осмотра самолет находился в комплектном состоянии, эксплуатировался по назначению до постановки на хранение. Самолет находится в нерабочем состоянии, частично имеются следы коррозии. Есть необходимость проведения планово-технических ремонтных работ для возможности дальнейшей эксплуатации", – отмечается на странице лота.

Согласно открытым данным, до 2009 года самолет эксплуатировался авиакомпанией "Ильич-Авиа", после чего был продан ЧАО "Бизнес Авиация"..