Кабмин назначил нового главу Агентства госслужбы

Кабинет министров на заседании в четверг, 25 июня, назначил Наталью Алюшину председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель правительства уточнил, что Алюшина назначена на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

С 2017 года и до последнего времени Алюшина работала директором Генерального департамента по управлению персоналом на государственной службе аппарата Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, где в прошлом году она получила 836,19 тыс. грн заработной платы и 60,22 тыс. материальной помощи. Согласно декларации, наличными Алюшина хранит 1 млн грн.

Ранее она также возглавляла Директорат по вопросам координации политики энергетики и защиты окружающей среды в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщалось, 11 марта Кабмин уволил Александра Стародубцева с должности главы Нацагентства госслужбы и возложил временное исполнение обязанностей главы НАГС на первого заместителя Владимира Куприя.