Кабмин выделил 82 миллиона для МВД на ликвидацию наводнения в западных областях

Кабинет министров Украины выделил 82 млн грн Министерству внутренних дел для ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям выделено 41 млн грн, на Национальную гвардию – 22 млн грн и на Национальную полицию 19 млн грн.

Как сообщалось, предварительная стоимость разрушенных паводком инфраструктурных убытков в Закарпатской области оценивается в 125 млн грн.

Ивано-Франковская ОГА оценила объем необходимой первоначальной помощи на ликвидацию последствий непогоды в 500 млн грн.

По данным "Укравтодора", в Ивано-Франковской области из-за непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Напомним, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

По информации ГСЧС, по состоянию на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская – 161, Черновицкая – 15, Львовская – 8).