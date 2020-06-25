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Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для иностранцев, въезжающих в Украину, при условии прохождения теста на коронавирусную болезнь методом ПЦР.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства в четверг, 25 июня, с доработкой в однодневный срок.

Представляя проект документа министр Максим Степанов уточнил, что проектом вносятся изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая.

"Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (то есть, это иностранцы или лица без гражданства) или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 метопом ПЦР", – сказал Степанов.

Министр добавил, что также предлагается уточнить требования к полису страхования для иностранцев при въезде в Украину.

"Также предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции или обсервации участников вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательные центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина", – добавил Степанов.

Министр уточнил, что проектом решения также предлагается предоставить право Центрам предоставления административных услуг самостоятельно определять начало своей работы.

Как сообщалось, указанным решением также предлагается разрешть работу кинотеатров с 50-процентной загрузкой со 2 июля.

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Власть хочет на первое место Украину по коронавирусу вывести.
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25.06.2020 17:34 Відповісти
Все не так сложно. Очевидно жена Степанова тестов ПЦР навезла через свою медицинскую контору)
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26.06.2020 00:29 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3154245121287646/

Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.

Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
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25.06.2020 18:02 Відповісти
А на кой устраивать им самоизоляцию, когда Украина уже в "красной зоне".. пусть сами боятся. ( мы последними в пандемию вошли мы последними из нее когда то... и выберемся)
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26.06.2020 07:35 Відповісти
Саме так, європа не устраює самоізоляцію прибулим із зеленої зони. А Україна як окрема планета,сама загинається а веде себе, як чиста.хочуть бабла заробить. В це при тому, що є постанова про те, що із зеленої зони не сидять на карантині і в Україні.
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26.06.2020 14:17 Відповісти

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