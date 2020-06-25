Кабмин разрешил возобновить работу кинотеатров
Кабинет министров разрешил работу кинотеатров с 50-процентной загрузкой со 2 июля.
Соответствующее решение правительство утвердило на заседании с однодневной доработкой, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%",- прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания правительства.
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Будь ласка, зачекайте...
Это в Индии взяли разгон на 10млн трупов. И не ясно что там делать учитывая плотность населения и неуправляемый народ.
У нас да. По сути неуправляемый рост 10% в день. Масла в огонь подливает массированная кацапская пропаганда типа вирус фигня, всем снять маски и собраться в толпы. Технология та же самая по которой Зеленский стал презом. Пропагандисты говорят то что народ хочет услышать и народ раз в это верить. Реальность понятно совершенно иная.