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карантин (2077) кіно (250)

Кабмин разрешил возобновить работу кинотеатров

Кабмин разрешил возобновить работу кинотеатров

Кабинет министров разрешил работу кинотеатров с 50-процентной загрузкой со 2 июля.

Соответствующее решение правительство утвердило на заседании с однодневной доработкой, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%",- прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания правительства.

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але фільми запустять (як і воду в басейни) лише після зниження коронавірусних показників
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25.06.2020 16:59 Відповісти
А шо сейчас где-то еще работали кинотеатры?? Там кино смотрели или это просто старая вывеска, а зарабатывали на другом всяком?
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25.06.2020 20:44 Відповісти
Украина по приросту коронавируса, сразу после РФ и Британии. Они делают все, чтобы выйти на 1 место!
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25.06.2020 23:06 Відповісти
В РФ и Британии относительно скромные приросты.
Это в Индии взяли разгон на 10млн трупов. И не ясно что там делать учитывая плотность населения и неуправляемый народ.
У нас да. По сути неуправляемый рост 10% в день. Масла в огонь подливает массированная кацапская пропаганда типа вирус фигня, всем снять маски и собраться в толпы. Технология та же самая по которой Зеленский стал презом. Пропагандисты говорят то что народ хочет услышать и народ раз в это верить. Реальность понятно совершенно иная.
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26.06.2020 11:20 Відповісти

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