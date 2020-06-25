Bayer заплатит $10 миллиардов компенсации за канцерогенный гербицид

Немецкий химический концерн Bayer объявил о достижении соглашений по судебным искам в отношении некоторых своих продуктов. По искам против гербицида Roundup компания Bayer выплатит $10,1–10,9 млрд, данное соглашение охватывает 75% из около 125 тыс. исков против данного продукта.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Roundup был разработан американской компанией Monsanto еще в 1970-х годах. Эксклюзивным патентом на этот гербицид компания Monsanto обладала до 2000 года. В 2016 году Bayer договорилась о приобретении Monsanto за $66 млрд, после чего ей пришлось отвечать по искам против Roundup.

Истцы утверждали, что многолетнее применение этого гербицида принесло вред их здоровью, а в некоторых случаях стало причиной возникновения раковых заболеваний. В прошлом году Bayer уже проиграла в США три судебных дела вокруг гербицида Roundup.

В середине мая 2019 года Окружной суд Калифорнии оштрафовал немецкий концерн более чем на $2 млрд. Корпорация также выплатила одной супружеской паре из Калифорнии $55 млн, и понесла штрафные санкции в размере $2 млрд. В марте 2019 года федеральный суд Сан-Франциско постановил, что Roundup стал "существенным фактором" заболевания раком истца Эдвина Хардимена, и назначил штраф $80 млн. А в октябре 2018 года компанию оштрафовали на $39 млн.

Кроме того, в рамках объявленного вчера соглашения Bayer выплатит компенсации на общую сумму $400 млн по искам против гербицида дикамба. В феврале федеральный суд Миссури постановил, что производители этого гербицида — компании Bayer и BASF — должны заплатить штраф и компенсацию в размере $265 млн, так как этот гербицид, использующийся для защиты зерновых и хлопка от вредителей, легко распространяется на соседние поля и сады, нанося им вред. Вчера Bayer отметила, что ожидает от компании BASF выплаты части компенсаций по искам по гербициду дикамба.