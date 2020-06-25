"Электротяжмаш" получит нового руководителя на период расследования прокуратуры

Для обеспечения объективности расследования органами прокуратуры уголовных производств временно исполняющий обязанности директора "Электротяжмаша" Виктор Бусько 22 июня обратился к Фонду госимущества с просьбой отстранить его от занимаемой должности. Обязанности руководителя завода будут возложены на Алексея Бунеску, директора по стратегии и маркетингу "Электротяжмаша".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

"Отстранение руководителя на время расследования правоохранительных органов – это общемировая практика. Я принял такое решение, чтобы гарантировать беспристрастность в проведении расследования, обеспечить условия для сотрудничества со следствием со стороны компании и объективную оценку нашей работы в суде. Когда необоснованность предъявленных обвинений будет доказана, я вернусь к работе", - прокомментировал ситуацию Виктор Бусько.

16 июня на "Электротяжмаше" состоялись обыски с изъятием документов, связанные с проведением расследования органами прокуратуры. Дело посвящено контракту "Электротяжмаш", заключенному в 2016 году бывшим руководством компании. Данный договор уже дважды становился предметом расследований, однако дело не доходило до суда.

"Новому руководству компании удалось добиться повышения законтрактованных цен на продукцию "Электротяжмаша", что позволит предприятию получить дополнительную прибыль. Однако этот факт, как и то, что расследование касается еще не закрытого бухгалтерского периода, что исключает возможность использования объективных данных о фактической стоимости продукции, свидетельствует о попытке блокировать работу предприятия со стороны определенных финансово-политических групп" - считают в ГП "Электротяжмаш".

Отмечается, что "Электротяжмаш" будет сотрудничать с правоохранительными структурами и намерен доказать беспочвенность обвинений.

Специализацией "Электротяжмаша" является производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства "Электротяжмаша" используются на электростанциях в странах постсоветского пространства и ЕС.