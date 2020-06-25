Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной с 29 июня

Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной в понедельник, 29 июня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместном с главой МИД Украины брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник на следующей неделе мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной... И таким образом мы обеспечим передвижение через границу. Хотя правила проезда в другую страну будут еще сохраняться", – сказал министр.

Сиярто отметил, что правила въезда не изменятся: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут ехать в Венгрии транзитом или на 24 часа максимум на 30 км.

В то же время Сийярто отметил, что пока не может назвать конкретной даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией.